“Purtroppo è così”. Gegia, la brutta notizia è appena arrivata. Pesante decisione dopo il GF Vip

A Pomeriggio 5 la notizia su Gegia. L’attrice è tornata sulla cresta dell’onda grazie alla settima edizione del Grande Fratello Vip ma la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia non è durata tanto. Gegia è stata eliminata anche a causa delle accuse a Marco Bellavia, che nel reality show ha subito diversi atti di bullismo da alcuni concorrenti.

Tra questi Ginevra Lamborghini, squalificata proprio per questo motivo, ma anche Gegia, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci. L’attrice, il volto delle televendite tv e l’esperto di moda e opinionista televisivo erano finiti al televoto flash e a farne le spese era stato Ciacci. Il vippone aveva lasciato la casa tra le polemiche ma per Gegia i problemi non erano finiti con la conclusione del televoto.

Leggi anche: “È assurdo, hai capito?”. Scoperta bomba dopo il GF Vip 7, Gegia gela Barbara D’Urso





Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi del Lazio

Proprio le frasi contro Marco Bellavia avevano scatenato una bufera contro l’attrice e una vera presa di posizione da parte di molte persone comuni e vip. “Ragazzi ma questo qui è pazzo, matto è proprio malato. Statte zitto, ascolta me, non parlare. Ora non c’ho voglia di farti da psicologa. Ho fame non mi importa nulla di sapere che hai avuto! Su stai zitto oggi Marco dai. Io ti do un consiglio da psicologa e amica, non parlare che peggiori le cose adesso”, queste alcune delle frasi che hanno scatenato la bufera su Gegia.

Ora la notizia che molti aspettavano: Gegia è stata radiata dall’albo degli psicologi del Lazio. A dare la notizia, come riporta il sito Biccy, sono stati Alessia Pontecorvo e Veronica Satti. “Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata”, si legge su un post pubblicato su Instagram.

Scusate ma Gegia è stata finalmente radiata dall'albo. pic.twitter.com/YfugVvaZUN — Endless 🍀 (@del_ness) January 31, 2023

“A oggi dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo, esposti) ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia. Giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è STATA RADIATA dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio“, ha detto Veronica Satti. “Noi ci impegniamo da tempo a validare la salute mentale e ringrazio tutti gli psicologi che sui social network fanno divulgazione per abbattere lo stigma. Come dice la grandissima psicologa rivoluzionaria Marsha Linehan: “Ogni vita è degna di essere vissuta”. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto!”, le parole riportare dal sito Biccy.