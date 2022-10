Gabriel Garko, ultimi aggiornamenti dopo l’infortunio a Ballando. Le condizioni di salute dell’attore italiano e concorrente dell’attuale edizione del programma condotto da Milly Carlucci hanno destato non poche preoccupazioni. Dopo le parole della conduttrice e del manager, arriva la sorpresa per i fan.

Le condizioni di salute di Gabriel Garko continuano a destare qualche preoccupazione ma a detta della maestra Giada, forse qualche speranza di vedere il concorrente sul palcoscenico di Ballando esiste davvero. Ma si sa che il concorrente dopo l’infortunio è stato trasportato in una clinica di Roma e assistito dal personale medico.

Le condizioni di salute di Gabriel Garko dopo l’infortunio a Ballando: arriva la sorpresa

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le stelle. Durante le prove, Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria. Attualmente è in una clinica romana”, aveva informato Milly Carlucci nel video che ha fatto subito il giro della rete. (“Un grave infortunio”. Ballando con le stelle, ansia per Gabriel Garko: ipotesi ritiro).

“Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi”, ha aggiunto.

Le probabilità di vedere l’attore tornare sulla pista da ballo non sono altissime, ma stando alle parole della maestra Giada qualche possibilità potrebbe esistere e questo perché proprio poche ore fa Gabriel Garko avrebbe fatto una sorpresa ai fan sui social rivelando qualche dettaglio.

Ovviamente munito di tutore, l’attore avrebbe rivelato che la maestra Giada potrebbe mettere a punto una coreografia tale da permettere un suo ritorno sul palcoscenico di Ballando. “Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a creare una coreografia simile ma che forse mi permetterà di farla. Io vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici”.

E altri aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: “Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta domani per essere lì. Vediamo che cosa riesco a fare”.