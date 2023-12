Manca un giorni alla puntata serale del Grande Fratello, in cui scopriremo chi andrà al prossimo televoto eliminatorio insieme a Federico, finito in nomiation la scorsa settimana. Tre le concorrenti donne finite al televoto che si chiuderà sabato 30 dicembre. In nomination ci sono Grecia, Perla e Monia. Una di loro, quindi, dovrà scontrarsi con Federico per il prossimo televoto eliminatorio.

Tra i tanti sondaggi, in quello su Grande Fratello forumfree, Grecia Colmenares sembra poter dormire sonni tranquilli perché è la concorrente con il maggior numero di vot, quasi il doppio della seconda concorrente, Perla Vatiero. L’attrice argentina è prima con il 45,12% di voti, mentre l’ex volto di Temptation Island ha raggiunto il29,98% di votazioni.

Grande Fratello, polemica Su Monia La Ferrera

In ultima posizione c’è invece Monia La Ferrera con il 24,90%. Ovviamente le prossime ore saranno decisive per stabilire chi tra loro sarà candidata all’eliminazione. Dopo le ultime dichiarazioni è proprio la concorrente a rischiare di più. In queste ore Monia La Ferrara ha espresso il proprio pensiero riguardo alle discussioni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi e ha preso le parti dell’attore e suo ex fidanzato.

A causa del suo comportamento, l’attore è stato sgridato da Alfonso Signorini e su Twitter è stato creato l’hashtag #varresefuori. Parlando con Giuseppe Garibaldi, Monia ha difeso Massimiliano: “Io stessa gliel’ho detto, guarda, forse certe volte hai esagerato con le parole, magari preso dall’euforia, quello che puoi fare è chiedere scusa. Ma da qui ad accusarlo di certe cose anche no e te lo dico io che lo conosco. Anzi, lui è stato fin troppo rispettoso”, ha detto scatenando la reazione del pubblico.

Sui social gli utenti si sono scatenati contro Monia La Ferrera e hanno chiesto a gran voce di votarla per mandarla via dalla casa del Grande Fratello, “Questa cretina deve filare fuori prima di subito, ma scherziamo? Ma quale tipo di messaggio facciamo passare se viene incolpata la vittima e non il carnefice? Mio Dio, fermate questo scempio”, si legge.

Vergogna di donna per l’Italia , Tutto per restare in casa lei che è al televoto , e anche messo in atto un ritorno di fiamma con il guru , complice la pseudo cuoca — Rita villanelle (@Beatrice6829) December 29, 2023

“Anzi è fin troppo rispettoso” è un messaggio aberrante, soprattutto considerando il fatto che questa (e tanti altri come lei) sono entrati dopo e hanno visto tutto lo schifo compiuto da quell’essere. Dovrebbe vergognarsi”, scrive un utente. E ancora: “Vergogna di donna per l’Italia . Tutto per restare in casa lei che è al televoto, e anche messo in atto un ritorno di fiamma con il guru, complice la pseudo cuoca”.