“Hai visto? È fuori a pomiciare…”. Sono bastate queste poche parole per far ‘impazzire’ Alfonso D’Apice. In preda alla gelosia, il concorrente del Grande Fratello ha iniziato a correre per tutta la casa, voleva verificare con i propri occhi. Ma non c’era nessun tradimento in atto. In realtà, il giovane imprenditore napoletano è stato vittima di uno scherzo architettato da Lorenzo Spolverato. Conoscendo bene il carattere geloso di Alfonso, Lollo ha deciso di giocargli un piccolo tiro, inventando di sana pianta una storia. E l’amico ha abboccato.

Il tutto è accaduto durante la festa per il Capodanno cinese. Mentre gli altri concorrenti erano seduti intorno al tavolo del salone, Lorenzo e Alfonso si trovavano in piedi in cucina a chiacchierare. Ad un certo punto, Spolverato ha lanciato una domanda all’apparenza innocua, ma in realtà molto maliziosa: “Li hai visti?”. “No”, ha risposto Alfonso. “Fuori a pomiciare…”. “Ma stai scherzando?”, ha ribattuto D’Apice con tono preoccupato. Ma non ha fatto in tempo a finire la frase che si è precipitato fuori.

Alfonso ha iniziato a girare avanti e indietro tra il giardino, la zona delle docce e la piscina, cercando disperatamente di trovarli. Una scena da fidanzato tradito alla ricerca della sua ragazza con l’amante. Alfonso ha instaurato una relazione all’interno della casa con Chiara Cainelli, ufficializzata nella puntata del 30 giugno scorso. Tuttavia, in questo episodio, non era Chiara la persona coinvolto, bensì Javier Martinez.

Oltre che in amore, infatti, Alfonso si sta rivelando molto geloso anche nelle amicizie. “Hai visto cosa sta facendo il tuo migliore amico? È fuori a pomiciare con Helena…”, gli ha detto testualmente Lollo. Una notizia scioccante per il povero Alfonso, tanto più che, se da un lato nutre una forte simpatia per Javi, dall’altro ha sempre manifestato antipatia nei confronti della fotomodella brasiliano. Più volte ha dichiarato di non sopportare la convivenza forzata con Presets all’interno della casa. Non solo: dovendo dare un consiglio all’amico Martinez su chi scegliere tra Zeudi Di Palma ed Helena, ha sempre tifato per la prima.

L'altro ieri dove Javi diceva ad Alfonso che non sopporta la sua ragazza (Chiara) e Alfonso rispondeva nemmeno io vado d'accordo con la tua ragazza (Helena) Alfonso gia sapeva 🤣#grandefratello #helevier #heleners #zelena pic.twitter.com/Mp69CyHNEO — NikitaForever (@Federic94023466) February 2, 2025

Ma torniamo allo scherzo di Lollo. Vedendo Alfonso scattare, il modello ha capito subito di aver colpito nel segno. Soddisfatto, è tornato al tavolo della cucina esclamando: “Comunque ragazzi, è stato uno dei sabati più belli della mia vita, mi sono divertito tantissimo!”. Intanto, il povero Alfonso correva impazzito da un angolo all’altro della casa, determinato a verificare con i propri occhi se il racconto di Lollo fosse vero. Poi, finalmente, un sospiro di sollievo: Javi ed Helena erano effettivamente insieme, ma non si stavano baciando. “Ah, stanno solo chiacchierando…”, ha detto, finalmente sollevato, Alfonso.

Sui social il video è diventato virale. Tanti commenti. I più hanno giudicato la sua reazione di eccessiva. E c’è chi ritiene il suo comportamento nei confronti di Martinez troppo invadente, anche in questioni sentimentali che almeno in teoria al concorrente di Napoli non dovrebbero interessare