Si mette molto male per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello, infatti c’è chi sta invocando il suo addio immediato dal reality show. La vogliono ormai fuori dal programma e chissà se questo non potrà accadere già tra non molto. C’è una motivazione ben precisa dietro l’insoddisfazione di alcuni telespettatori nei confronti della conduttrice televisiva.

Non sappiamo come possa reagire Maria Teresa Ruta a questi fatti provenienti dall’esterno del Grande Fratello, dato che probabilmente si aspettava un atteggiamento diverso. Ma c’è una parte del pubblico che non sta gradendo i suoi comportamenti e il rischio che possa andare via è sempre più marcato.

Maria Teresa Ruta, il pubblico del Grande Fratello la vorrebbe fuori

Sul social network X Maria Teresa Ruta è stata presa di mira da alcuni telespettatori del Grande Fratello. E vediamo per quale motivo è stata presa in antipatia da molte persone e quindi è stata richiesta la sua eliminazione. Cìè chi è pronto ad allearsi per farla fuori dal reality.

C’è chi ha scritto su X: “Quanto vorrei fuori questa hater di Helena mascherata da angioletto. Concorrente inutile”. E ancora c’è chi ha aggiunto sul web: “Maria Teresa, ti ho tanto amata quanto ti sto odiando. Peccato, era meglio ti fossi fermata solo al tuo Grande Fratello, senza infilarti in dinamiche che non ti appartengono. Peccato, chissà a che pro poi”.

Capiremo nelle prossime ore o in qualche altra puntata futura se Maria Teresa riuscirà a rimanere in casa o se dovrà andarsene prima del dovuto.