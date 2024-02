Fred De Palma è un famoso cantante che ha iniziato la sua carriera nel 2007 esordendo nella scena musicale torinese. Molto dotato nel freestyle, l’artista è diventato famoso grazie alla partecipazioni nelle maggiori manifestazioni di freestyle fra le città di Torino e Milano. Nel 2010 ha conosciuto Dirty C, con il quale ha formato il gruppo Royal Rhymes iniziando a fare i primi esperimenti in studio che permettono ai due di sperimentare diversi stili musicali. Nel febbraio 2024 è arrivato, nuovamente, sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Il cielo non ci vuole”.

Tra i tanti stili quello a cui Fred De Palma si ispira è sicuramente il reggeaton, stile grazie al quale l’artista diventa famoso. Lo stesso anno il due ha firmato un contratto discografico con l’etichetta discografica indipendente Trumen Records. Poco tempo dopo, sempre continuando le competizione di freestyle, vince allo Zelig Ueban Post nel 2011 e si classifica al terzo posto, nel 2012, a MTV Spit, dietro a Nitro e Shade.

Nel 2012 Fred De Palma ha deciso di lasciare il compagno di avventura e cercare fortuna da solista, cosa che gli riesce molto bene. In appena due settimane l’artista è riuscito a registrare il primo album F.D.P., uscito il 6 novembre dello stesso anno. Nel 2015 è arrivata la grande occasione con la firma di un contratto discografico con la Warner Music Italy, con cui pubblica il terzo album BoyFred.

