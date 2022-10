Frecciatina di Carlo Conti a Tale e Quale Show. Non poteva passare inosservata la frase pronunciata durante l’ultima puntata del talent show in onda il venerdì in prima serata su Rai Uno. In passato il programma è stato oggetto di critiche per la pratica del “blackface”, tingersi la faccia di scuro per assomigliare agli artisti neri.

Dall’edizione del 2021 del format condotto da Carlo Conti nessun concorrente è stato “trasformato” in un personaggio di colore attraverso trucchi, coloranti e quant’altro, in modo da evitare perciò sul nascere polemiche in tema di razzismo. L’unica ad imitare in ogni puntata artisti neri è stata la cantante afroamericana Deborah Johnson (figlia del Wess che si esibiva in coppia con Dori Ghezzi), per la quale tutto ciò non è stato nessun problema, considerato il colore della sua pelle.

Frecciatina di Carlo Conti, Samira sbiancata per Tale e Quale Show

La scelta dell’azienda era arriva dopo le forti polemiche sollevate l’anno precedente dal rapper italo-tunisino Ghali, che aveva espresso pubblicamente disappunto riguardo all’imitazione realizzata in puntata, quando Sergio Muniz venne truccato di marrone per assomigliargli il più possibile. Quindi la decisione dell’azienda con l’abolizione del blackface.

A seguito della decisione, durante la scorsa puntata di tale e Quale Show è arrivata la frecciatina di Carlo Conti. Tra le concorrenti del talent c’è anche Samira, professoressa dell’Eredità di origine senegalese. Nata il 6 marzo del 1998 a Udine, in Friuli Venezia Giulia, Samira è infatti figlia di padre senegalese e di madre italiana ed è di colore, motivo per il quale sarà solo lei a poter intepretare i cantanti di colore in questa edizione di Tale e Quale Show.

Ma nella puntata del 14 ottobre, Samira è stata sbiancata per vestire i panni di Gaia e Carlo Conti non ha perso occasione di lanciare una frecciatina: “Voglio solo dire una cosa importante, perché da qualche anno noi non possiamo più fare i cantanti di colore, per questo Samira che è di colore è qua anche per interpretare tanti cantanti di colore. Questo perché insomma c’è questa sensibilità del blackface. Visto che Samira è di colore e ha interpretato una cantante bianca, spero che nessun bianco si sia offeso per il whiteface di questa sera”.