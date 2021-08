Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Franco Di Mare. Il giornalista e direttore di Rai3 è intervenuto recentemente per parlare di alcuni casi attorno ai quali nei mesi scorsi ci sono state roventi polemiche. Il primo riguardava lo scrittore Mauro Corona che certo non ha mai avuto peli sulla lingua, ma in un’occasione andò decisamente sopra le righe, troppo sopra. Durante un collegamento con Bianca Berlinguer nel corso di una puntata di “Carta Bianca”, lo scrittore insultò la giornalista: “Stia zitta una buona volta, gallina”.

La conduttrice decise di interrompere il collegamento e da quel momento in poi Mauro Corona non è più stato invitato nella trasmissione. E la coppia tv è scoppiata. Successivamente lo scrittore si è scusato più volte, pubblicamente e in diverse reti tv, con “Bianchina” (come la chiamava lui simpaticamente): lei – dopo un primo momento di gelo – ha accettato e ha perdonato lo scrittore trentino. Adesso il direttore della terza rete Franco Di Mare ha rilasciato un’intervista a La Repubblica parlando proprio di Corona.

Franco Di Mare ha confermato che lo scrittore Mauro Corona non tonerà a Carta Bianca. Il direttore ha inoltre aggiunto che non si tratta di una decisione sua, ma dell’azienda. E lui condivide in pieno tale presa di posizione. E questo nonostante Bianca Berlinguer abbia perdonato lo scrittore. Non solo, la giornalista ha anche affermato che la scelta di far fuori Mauro Corona penalizza il programma che ripartirà a settembre nella prima serata di martedì.





Mauro Corona, in ogni caso, sarà presente comunque in tv, molto probabilmente a “Dritto e rovescio” con Paolo Del Debbio su Rete4. Nel corso dell’intervista a La Repubblica Franco Di Mare ha anche affrontato il caso Fedez. Lo ricorderete, la polemica fu innescata durante il concertone del Primo Maggio. Il cantante e marito di Chiara Ferragni accusò la Rari di avere tentato di censurarlo.

Franco Di Mare si è detto molto amareggiato per questa polemica. In primis per il comportamento di Fedez e poi per quello che è avvenuto subito dopo. “Il signor Federico Lucia – ha dichiarato il direttore di Rai3 – ha manipolato una registrazione telefonica”. Ma non solo, quello che è dispiaciuto di più al giornalista è un’altra cosa: “Mi ha lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una manipolazione”. Insomma, nessuna censura, soltanto una fake news.