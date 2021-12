“Ha deciso, lo ha detto solo a me”. Manuel Bortuzzo, ora non è più un segreto al GF Vip. Lulù spiffera tutto

Lo abbiamo già detto, la puntata del 20 dicembre 2021 del GF Vip è stata a dir poco intensa. Pregna di ogni emozione, dalle lacrime di gioia alle urla dei litigi. C’è stato un po’ di tutto, insomma. E uno dei tanti protagonisti di ieri sera è stato Manuel Bortuzzo. Il motivo? È stato invitato in casa, per parlare con lui, il papà dell’ex nuotatore, il signor Franco Bortuzzo. L’uomo, emozionantissimo, è stato una carica di energia per tutti. Ha riempito di complimenti il figlio e gli ha dato ninfa vitale per proseguire.

“L’Italia ti guarda e ti vuole bene, la mamma sai benissimo dov’è adesso. Io sono venuto qua per dirti che ti amo e che mi hai insegnato a vivere, perché in 22 anni non ho mai visto mio figlio piangere“. Poi Franco Bortuzzo ha citato un po’ di vipponi molto cari al figlio. Da Aldo Montano ad Alex Belli, passando per Katia Ricciarelli fino a Giucas Casella. C’è solo un problema: si è dimenticato di Lulù Selassié, la ragazza che sin da subito ha perso la testa per Manuel e che ora ha fatto innamorare anche il gieffino. Per lei non è stata neanche una serataccia, prima ha vinto al televoto, che l’ha eletta come preferita (e le ha regalato l’immunità settimanale).

Tuttavia il ‘suocero’ non l’ha minimamente considerata nei ringraziamenti legati al figlio. Franco Bortuzzo ha detto al figlio: “Hai fatto un bel percorso, ci sono stati momenti difficili e momenti facili, ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Mi sono fatto un tatuaggio come lui”.





E ancora Franco Bortuzzo: “Ho visto che con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri. Continua il tuo percorso”. Ad un certo punto, è Alfonso Signorini a chiedere a Franco una cosa: “Hai citato tante persone, da Aldo a Giucas… Che cosa dici di Lulù Selassié? Visto che lei è una presenza molto importante per Manuel”.

A tre mesi di distanza dall'ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre: ti amo.



Manuel e suo papà hanno un rapporto fortissimo, speciale, impossibile da definire usando solo le parole. #GFVIP pic.twitter.com/91lseejMF3 December 20, 2021

Ma Franco Bortuzzo, imperterrito, risponde così (senza dire il suo nome): “Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se gli dò la mia benedizione? Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”. Ma la famiglia di Manuel accetta questa relazione?