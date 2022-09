Francesco Oppini assente a Oggi è un altro giorno. Non che il suo esordio abbia fatto impazzire il pubblico. Sono stati diversi i telespettatori, infatti, che hanno fatto notare come il tempo e le battute concesse a lui e Laura Freddi, nuovi ospiti fissi del programma, siano stati davvero irrisori. Alla seconda puntata, comunque, in molti hanno notato l’assenza dell’opinionista. Siamo già ai titoli di coda per uno dei due ‘affetti stabili’ della trasmissione di Serena Bortone?

La nuova stagione del fortunato programma di Rai1 è iniziata ieri, lunedì 5 settembre, con una simpatica gag. La conduttrice ha notato l’assenza in studio dei vari Memo Remigi e Jessica Morlacchi ed è stata costretta a uscire per trovarli. I suoi colleghi stavano provando una canzone con l’intento di partecipare poi a Sanremo. Imprevisti a parte la novità riguarda proprio Francesco Oppini e Laura Freddi che Serena Bortone ha voluto con sé per la nuova edizione di Oggi è un altro giorno.





Che fine ha fatto Francesco Oppini?

E allora che fine ha fatto Francesco Oppini? In tanti si stanno chiedendo se, dopo un avvio piuttosto in ombra, nel corso delle prossime puntate verrà concesso maggior spazio a Oppini e Laura Freddi. Alla seconda puntata, però, il figlio di Alba Parietti non c’è. A questo punto ecco l’ipotesi che i due ‘affetti stabili’ in realtà non saranno sempre presenti ad ogni appuntamento, ma si alterneranno.

Francesco Oppini ha anche altri impegni in tv oltre a Oggi è un altro giorno. Grande tifoso juventino, Oppini è infatti particolarmente attivo come opinionista sportivo su 7Gold Sport. A sciogliere tutti i dubbi ci ha pensato il diretto interessato che su Instagram ha pubblicato alcune stories. Qui l’ex gieffino annuncia che tornerà nel programma giovedì e venerdì.

Di sicuro comunque l’impegno a Oggi è un altro giorno proseguirà. Francesco Oppini ha infatti pubblicato anche un post dove compare coi suoi nuovi compagni di avventura e scrive: “Ieri è storia, domani è mistero e oggi…È un altro giorno!”. Domenica, nel frattempo, Oppini è intervenuto anche a Pressing su Italia1. Un periodo davvero molto impegnativo e fruttuoso per il figlio di Alba Parietti.

