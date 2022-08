Non si aspettava di trascorrere così il Ferragosto Francesco Oppini, che è andato completamente fuori di sé mentre stava tornando dalle vacanze. Una disavventura in piena regola per il figlio di Alba Parietti, che ha voluto raccontare tutto ai suoi follower attraverso alcune Instagram stories. Ad essere rimasto vittima di questa spiacevole situazione non è stato solamente l’ex concorrente del GF Vip, ma anche la sua nuova partner Francesca e tante altre persone che si trovavano insieme a loro.

Francesco Oppini si è goduto delle vacanze sicuramente meravigliose nella spettacolare Ibiza, ma quando stava per ritornare alla quotidianità si è registrata una disavventura incredibile. A quel punto si è armato di cellulare e ha iniziato a inveire contro i responsabili dell’accaduto. Non sappiamo se ci saranno repliche alle accuse lanciate dall’uomo, ma sta di fatto che il suo nervosismo è stato palpabile. Anche le parole utilizzate sono state molto dure, a conferma della sua incontenibile rabbia.





Francesco Oppini, al rientro dalle vacanze disavventura con l’aereo

Dunque, entrando nello specifico, Francesco Oppini ha riferito tutto quello che è successo a lui e non solo al rientro dalle vacanze. Una disavventura inaspettata, che ha coinvolto i passeggeri di un aereo Ryanair. Lui, la fidanzata Francesca e le altre persone a bordo non si sono potuti muovere per due ore. Assente nel velivolo l’aria condizionata, che ha causato ovviamente problemi per colpa del caldo. A quel punto, l’ex vippone ha iniziato a sbraitare puntando il dito contro la compagnia aerea in questione.

Queste le affermazioni di Francesco Oppini, durante le sue storie Instagram: “Siamo un aereo di gente incazz***ssima, doveva partire alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo. Si sono inventati dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot. Siamo dovuti tornare in aeroporto e ai parcheggi, a fare benzina. Peccato che nessuno stia facendo rifornimento e quindi è un’altra presa per il cu***. La gente sta impazzendo perché c’è un caldo pazzesco”.

Infine, Francesco Oppini ha esclamato: “Questa è Ryanair, quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un caz*** da nessuna parte. Questo è il succo del discorso, buone vacanze e buon Ferragosto. Siamo atterrati comunque con il giusto ritardo e per completare l’opera si sono dimenticati il pulmino”. Un’esperienza che non dimenticherà così facilmente.

