Durante la semifinale de La Pupa e il Secchione Francesco Chiofalo ha avuto la possibilità di chiarirsi con la sua fidanzata Drusilla Gucci. All’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del 33enne romano soprattutto gli apprezzamenti nei confronti di Malena: “Hai finito questo spettacolino pietoso? Quello che hai fatto in tutto questo tempo, fino adesso. È una cosa disgustosa, tu sei disgustoso”.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha cercato di far valere le proprie ragioni convinto di essere in grado di respingere qualsiasi tipo di avance da parte di un’altra donna per difendere il loro amore: “Non ti piaccio più? Dai, amore per favore non mi fare mettere a piangere davanti a tutti. Mi vergogno”. Ma Drusilla Gucci è stata irremovibile: “Bravo vai a vergognarti in un angolino. Andate a vergognarvi tutti e due. Se l’avevi toccata eri sottoterra con i fiorellini sopra”.





Francesco Chiofalo racconta la sua prima volta a La Pupa e il Secchione

Quindi sono arrivate le scuse di Francesco Chiofalo che si è messo in ginocchio e ha detto: “Tu lo sai che non ti tradirei mai, puoi mettermi alla prova in qualsiasi momento. Io ti amo da morire e tu sei tutta la via mia, non ti farei niente di male. L’ho detto solamente perché avevo paura che ci poteva rimanere male di una mia eventuale respinta”. Il 33enne romano non è stato solo protagonista dell’incontro con la sua fidanzata.

In puntata è andato in onda un filmato in cui Francesco Chiofalo ha raccontato la sua prima volta. In una clip mandata in onda da Barbara D’Urso i concorrenti confessano la loro prima volta. Francesco Chiofalo prima parla del suo primo bacio: “Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai”.

Poi racconta il suo primo rapporto sessuale: “È stato con mia cugina, stavamo nello stesso letto, eravamo in vacanza con i miei zii in Sicilia… Prima eravamo due ragazzini, poi negli anni si cresce, a lei spuntarono… io pure mi ero sviluppato, toccatine e…”. Infine Francesco Chiofalo, quasi giustificandosi, ha aggiunto: “Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…”. Poi, rivolgendosi ai telespettatori, ha concluso: “Evitare che i cugini dormano nello stesso letto perché poi si posso creare queste situazioni”.

