La Pupa e il Secchione Show si è concluso con il successo della coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Ma a tener banco a Pomeriggio 5 è stata la situazione sentimentale di Francesco Chiofalo che ha partecipato allo show condotto da Barbara D’Urso come pupo. Durante una delle prove dell’ultima puntata del programma si è scambiato un bacio abbastanza appassionato con la secchiona Valentina. Francesco Chiofalo è stato ospite del contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso.

Seduto insieme agli altri ospiti in studio, Elena Morali e Soleil Sorge, Francesco Chiofalo ha subito rivelato come la sua fidanzata ha reagito al bacio incriminato. Nonostante sia stata un’effusione abbastanza innocente e “obbligata”, a quanto pare la 28enne nipote di Guccio Gucci si sarebbe ingelosita molto. “È molto arrabbiata, stiamo litigati”, ha detto il personal trainer. Barbara d’Urso ha cercato di sdrammatizzare, dicendo che non c’è motivo di essere furiosi per qualcosa del genere.





Francesco Chiofalo si rivolge a Drusilla Gucci: “Ripensaci”

La prova del bacio, come ha spiegato la conduttrice, è un ‘must’ del programma. Quindi Francesco Chiofalo ha insistito dicendo che la sua Drusilla Gucci non sembra voler sentire ragioni, anche se si è trattato solo di un gioco. A quanto pare secondo l’ereditiera il fidanzato si sarebbe dovuto rifiutare di fare la prova così come ha fatto Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria che, invece, che è arrabbiata con il compagno per il motivo opposto: avrebbe preferito che il suo Mirko baciasse la sua pupa Asia Valente.

Fancesco Chiofalo ha anche fatto un appello in diretta alla sua Drusilla: “Drusilla, per cortesia, cerca di capire che io ti amo e rinsavire. Era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che a un certo punto devi essere meno arrabbiata con me. E cercare pure di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata. Mi sa che è peggio dopo che ho fatto quest’annuncio”. Dal canto suo Drusilla Gucci non ha risposto ancora all’appello.

Prima della messa in onda della puntata di Pomeriggio 5, la 28enne ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali ha risposto a ciò che si è detto sul web a proposito del bacio tra il suo Francesco e Valentina a La Pupa e il Secchione Show. Drusilla Gucci è sembrata molto tranquilla. Ha spiegato che non considera quel bacio come un tradimento:“Per quanto sia stato agghiacciante e fastidioso era solo una prova prevista dal programma, un gioco. Non è che lui ha deciso di svegliarsi la mattina e dare un bacio a stampo a un’altra persona. Glielo hanno chiesto ed è stato al gioco”.

