Francesca Lodo non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Ha lasciato l’Honduras già da qualche giorno dopo essere stata eliminata anche da Playa Imboscatissima, perdendo al televoto contro Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti con cui si era data alle sfilate con costumi improvvisati fatti di foglie.

Francesca Lodo aveva raggiunto la modella dopo aver perso al televoto contro Fariba Tehrani ed Emanuela Tittocchia, quindi la decisione di proseguire l’avventura da naufraga su Playa Imboscatissima. Era felicissima l’ex Letterina di Passaparola, ma quando anche Roberto Ciufoli ha accettato di continuare, il pubblico di Canale 5 ha preferito mandare avanti lui anziché Francesca Lodo che, così, ha salutato tutti durante la puntata del 17 maggio scorso, dunque a poche settimane dalla finale di questa edizione del reality affidato a Ilary Blasi.

Francesca Lodo torna sui social dopo l’Isola dei Famosi 2021: “Non sto benissimo”

Come è noto, i naufraghi eliminati devono osservare un periodo di quarantena al rientro in Italia dall’Honduras e forse Francesca Lodo riuscirà a essere presente in studio già per la semifinale, non solo per la puntata conclusiva. In attesa di vedere anche lei raggiungere i suoi ex compagni di avventura a Milano, la bella showgirl e modella è tornata su Instagram.





Francesca Lodo ha già registrato dei video tra le sue Stories su Instagram non nascondendo di avvertire una strana sensazione nel tornare a parlare direttamente ai suoi fan. Ha svelato di avere ancora la ricrescita, per i più curiosi, perché essendo in quarantena non è potuta ancora andare dal parrucchiere ma ha anche aggiunto: “Non sto benissimo, ma sto recuperando piano piano”.

Entrando nel dettaglio, la ex naufraga ha raccontato che ora deve riprendere in mano la sua vita con un po’ di cautela: ha problemi nel mangiare e anche nel dormire. Non è facile tornare alle abitudini dopo settimane ma in generale è soddisfatta del suo percorso: “Non si trovano le parole per spiegare, se non provi questa esperienza… Non lo puoi spiegare. Durissima, estrema, intensa, ma pazzesca. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano”.