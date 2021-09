Anche quest’anno è andato in onda il Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai, andrà in onda su Rai1 sabato 11 settembre: una serata televisiva di grande informazione e intrattenimento condotta da Mara Venier e Alberto Matano.

Un tradizionale appuntamento televisivo con spunti di riflessione e momenti di spettacolo con grandi artisti: tra gli altri, i padroni di casa Mara Venier e Alberto Matano accoglieranno Roberto Vecchioni, Marco Masini, Lina Sastri e Serena Autieri.

Mara Venier e Francesca Fialdini al Premio Biagio Agnes

Dopo la scorsa edizione realizzata a distanza a causa della pandemia, quest’anno il Premio ha celebrato finalmente il ritorno “in presenza”, tenendo sempre fede all’impegno che lo anima fin dalla sua istituzione, ossia quello di tutelare il giornalismo di qualità in quanto strumento di democrazia al servizio dei cittadini. Premiato anche il programma di Rai3 “Fame d’Amore”, condotto da Francesca Fialdini, a cui p andato Premio Speciale di questa XIII edizione.





Quando la giornalista è salita sul palco non è passata inosservata la reazione di Mara Venier. A quanto pare tra le due colleghe non scorre buon sangue e la zia Mara, quando in una intervista qualcuno le chiese perché la Fialdini non lanciasse Domenica In a fine A ruota libera rispose: “Le starò sulle palle”.

Così, quando Alberto Matano ha chiamato sul palco Francesca Fialdini, Mara Venier è andata via. “Esco con voi”, ha detto zia Mara rivolgendosi ai giornalisti che erano stati premiati poco prima e stavano lasciando il palco. Una coincidenza o una scelta ben precisa? Intanto il gesto della Venier non è passato inosservato.