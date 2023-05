“Fermi”. Francesca Fialdini costretta a fermare tutto, gelo davanti all’ospite in studio

Episodio praticamente inedito da Francesca Fialdini. Nel corso di un’intervista nella sua trasmissione Da noi a ruota libera, andata in onda domenica 28 maggio, la conduttrice si è arrabbiata non poco per qualcosa che ha immediatamente notato. Ma non ha aspettato la pubblicità per fare il suo personale rimprovero, bensì è accaduto tutto in piena diretta generando sorpresa nei telespettatori. E mai come stavolta lei è parsa decisamente nervosa per la mancanza di rispetto.

E Francesca Fialdini, ore prima che si infuriasse a Da noi a ruota libera, se l’era anche presa coi politici sui social dopo aver visto il programma PiazzaPulita di La7: “La spocchia insopportabile di politici che dicono ai ragazzi ‘sei troppo giovane per capire” oppure “io devo imparare l’educazione da te?”. Sì, evidentemente”. Ma ora il fatto è avvenuto proprio nello studio Rai, mentre stava parlando in compagnia di Rocio Munoz Morales.

Francesca Fialdini si infuria in diretta durante Da noi a ruota libera

Proprio mentre Francesca Fialdini era intenta ad intervistare la compagna di Raoul Bova a Da noi a ruota libera, ha ascoltato qualcosa che proprio non le è andato giù. E ha fatto una reprimenda clamorosa. Parlando un attimo di Rocio, ha smentito di essere in procinto di lasciarsi o di essere in crisi con lui. Ha anche aggiunto che la presenza dell’attore nella sua vita privata è fondamentale e quindi il loro amore è destinato a proseguire ancora a lungo.

Fialdini ha stoppato improvvisamente la sua conversazione con Rocio Munoz Morales perché ha sentito troppa confusione all’interno dello studio. Qualche spettatore stava parlando ad alta voce, disturbando l’intervista. E lei ha perso la pazienza: “Vi prego di fare silenzio in studio, grazie“. Ovviamente la sua richiesta è stata immediatamente accolta, dato che poco tempo dopo non si è sentito nemmeno un brusio e ha potuto portare a termine il suo lavoro senza ulteriori problemi.

Un momento di grande imbarazzo per coloro che hanno dato fastidio a Francesca Fialdini. E chissà se a telecamere spente c’è anche stata un’altra sfuriata della conduttrice Rai, che non era mai stata vista così tesa.