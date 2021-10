“Ti ammazzo!”. GF Vip, il brutto scherzo a Francesca Cipriani finisce malissimo. E lei va su tutte le furie

Un’altra grande puntata al GF Vip 6. Prima la lite tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, poi l’incontro emozionante tra Miriana Trevisan con l’ex marito Pago. Si è divertito non poco Alfonso Signorini che ha deciso anche di fare uno scherzo a Francesca Cipriani. Ma cosa è successo? Con la complicità di tutti i concorrenti, ma soprattutto di Aldo Montano, tutti si sono presi gioco della povera Francesca. In particolare Aldo, commissionato da Signorini, ha avuto il compito di far credere alla sua compagna di gioco di essere il suo fidanzato Alessandro Rossi.

Prima di tutto Alfonso Signorini ha mandato Francesca Cipriani in confessionale, e dopo averle chiesto come stava è rimasto in silenzio. La showgirl ha ipotizzato di dover incontrare il suo fidanzato Alessandro Rossi, visto che ha detto: “Pronto amore? Secondo me l’avete nascosto qui in confessionale. Però non c’è!”. A questo punto il conduttore ha riaperto il collegamento con Francesca dicendole: “Eccomi di nuovo qui. Devo fare qualcosa per te. Sei pronta? Fai un bel respiro non posso dire di più”. A questo punto Alfonso si è rivolto al resto dei concorrenti riuniti in salotto: “Ho mandato Francesca in confessionale e adesso lei non ci sente. Aldo ho bisogno di te”.

Alfonso dopo aver mostrato le clip in cui il campione olimpico ha imitato il fidanzato di Francesca Cipriani l’ha elogiato: “Sei incredibile! Lo imiti alla perfezione. Fai credere a Francesca che sei di nuovo nella casa dietro i vetri”. A questo punto Aldo Montano si è prestato al gioco: “Ciao amore mio sono a casa”. Francesca dopo essere uscita dal confessionale ha intuito che dietro quella voce ci fosse Aldo e ha detto: “No, ti ammazzo, non ti parlo più”.





E ancora: “È poco professionale da parte tua. Non prendetemi per i fondelli!”. A questo punto Alfonso Signorini ha rassicurato Francesca Cipriani: “Ti faccio due regali stasera, quel cartonato che vedi te lo puoi portare dentro la casa, anche a letto, te lo diamo noi dopo, ma non è finita qua, Alessandro veramente ti pensa giorno e notte e ha voluto dimostrartelo così”.

A questo punto la showgirl ha ascoltato un videomessaggio dal fidanzato Alessandro Rossi: “Amore mio mi manchi troppo. Sei con me anche nel camion. Ti penso sempre anche a lavoro. Ci sono le mutandine che mi hai lasciato prima di partire che mi danno una grande carica prima di lavorare”. A questo punto Francesca Cipriani racconta: “Una volta gli operai me l’hanno rubate per aggiustare il lavandino”.