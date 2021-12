“È tutto vero”. Francesca Cipriani, il dopo GF Vip è da incorniciare: la scoperta delle ultime ore

La sua avventura al ‘GF Vip’ non è durata moltissimo, infatti prima di Natale Francesca Cipriani ha preferito fare ritorno a casa e rispettare quindi solamente l’iniziale contratto firmato. Non se l’è sentita di rimanere nella Casa più spiata d’Italia, quando ha saputo del prolungamento del programma fino a marzo 2022. Ma il suo futuro professionale sembra che potrà essere molto positivo, infatti potrebbe ben presto essere protagonista ancora nel piccolo schermo. Sono già arrivate delle offerte allettanti.

Nelle ultime ore Francesca Cipriani si è sbilanciata sugli aspetti personali. Ha spiegato che al momento l’unica certezza che ha è che si celebrerà entro il 2022: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”. L’ex vippona ha raccontato cosa ha in testa per il menu: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni”.

Grazie a questa sua nuova esperienza televisiva, Francesca Cipriani si è messa in mostra e deve sicuramente ringraziare Alfonso Signorini per averla selezionata come una delle concorrenti. Infatti, il settimanale ‘Oggi’ ha saputo in esclusiva che l’ex gieffina avrebbe già ricevuto due proposte molto interessanti per rimanere nel piccolo schermo. E il giornalista Alberto Dandolo è stato anche in grado di scendere maggiormente nei dettagli, svelando quali siano le trasmissioni che l’avrebbero contattata.





Il giornalista Dandolo ha fornito tutti i particolari su Francesca Cipriani nella sua rubrica, che si intitola ‘Pillole di gossip’: “A Cologno Monzese si dice che dopo la sua volontaria uscita dal reality fiocchi per lei più di un’offerta di lavoro. Potrebbe entrare a far parte del cast de La pupa e il secchione, che dovrebbe condurre Barbara D’Urso. Ma potrebbero anche aprirsi le porte di Scherzi a parte”. Nelle prossime settimane si saprà dunque qualcosa in più sul futuro professionale della donna.

Ma nelle ultime ore Francesca Cipriani è tornata anche a parlare del ‘GF Vip’ e ha criticato le coppie: “Cambiare partner così dall’oggi al domani, nella realtà non è così. Quando ti piace una persona per farla uscire dalla propria mente e dal proprio cuore ci vuole tempo. Vuol dire che prima era pari a zero. Ora è entrato un altro, meglio l’altro che quello di prima. Non vedo nulla di vero o dei sentimenti”.