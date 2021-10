Non si è ancora placato il clamore per le accuse di razzismo rivolte a Soleil Sorge che già un’altra polemica divampa nella Casa del Grande Fratello Vip. Come sapete l’influencer è finita nell’occhio del ciclone per aver usato il termine ‘scimmie’ mentre rimproverava Ainette Stephens e Samy colpevoli di far troppo rumore e urlare. Alcuni vipponi, come le principesse, Raffaella Fico e Francesca Cipriani hanno attaccato Soleil e poi se la sono presa con Alfonso Signorini colpevole di un atteggiamento troppo morbido nei suoi confronti.

Sia il conduttore che le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno difeso Soleil, un comportamento che ha infastidito ancor di più gli altri concorrenti. Che infatti si sono lamentati e sfogati anche dopo la fine della diretta. Come se non bastasse in queste ultime ore Francesca Cipriani ha infiammato ancor più la polemica. L’ex pupa ha infatti chiesto di far rientrare un vip che nella passata edizione è stato squalificato per aver pronunciato un altro termine considerato offensivo e razzista.

Parliamo di Fausto Leali che fu squalificato per aver chiamato Enock “neg*o”. Francesca Cipriani sostiene che, se questo è il metro di giudizio, quindi molto flessibile, allora la produzione del GF Vip dovrebbe far rientrare anche Fausto Leali. Salva Soleil, salvi tutti. E il web si divide. In tanti danno ragione a Francesca: “Francesca: allora, facessero rientrare Fausto Leali e c’ha pure ragione”. Molti altri, però, ritengono assurdo il paragone tra le due situazioni.





Non solo. Tanti utenti ricordano che Fausto Leali non ha semplicemente proferito quella parola, ma ha pure usato espressioni apprezzamento verso il fascismo, tipo “ha fatto anche cose buone”. Insomma un vero putiferio che Francesca Cipriani non ha fatto altro che intensificare. E chissà che questo risentimento della vippona nei confronti di Soleil non dipenda da un’altra voce bomba che si era diffusa giusto pochi giorni fa.

Leggi anche... Francesca Cipriani fuori di sé al GF Vip per il gesto a sorpresa del fidanzato

Francesca: allora, facessero rientrare Fausto Leali

e c'ha pure ragione #gfvip October 3, 2021

immagina paragonare la n word a un modo dire come “urlate come delle scimmie” per non parlare del fatto che Fausto Leali prima di questa faceva discorsi inneggiando al fascismo e che “ha fatto anche cose buone”#GFVIP https://t.co/7k8QUBm8Kg October 4, 2021

Come ricorderete Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione. Secondo il noto portale on line il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, avrebbe avuto un flirt con Soleil Sorge. “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tromb**a il suo fidanzato! Chi è costui?”. In realtà lo stesso Alessandro ha poi smentito tutto su Libero Quotidiano

“L’ho sentita solo una volta per lavoro – le sue parole – mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento. Mai vista Soleil in vita mia”.