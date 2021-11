Francesca Cipriani è una delle concorrenti del GF Vip 6, programma che nel 2006 le ha dato la notorietà grazie alla quale ha iniziato a lavorare in televisione come volto noto dei salotti, opinionista e concorrente di altri reality show.

Fin dal suo esordio al Grande Fratello, Francesca Cirpiani si è costruita il suo personaggio grazie anche ai ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Si è rifatta più volte il seno, ha rifatto fianchi e addome e di recente ha fatto un ritocco al lato b, documentato settimana dopo settimana durante il programma “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso.

GF Vip 6, Francesca Cipriani senza trucco

Liposcultura e Liposuzione, nello specifico, sono gli ultimi due interventi a cui si è sottoposta la showgirl 36enne per avere una vita piccolissima e il lato B molto pronunciato. Non solo ritocchini, ma anche make up. Lei, che del trucco pesante e colorato ne ha fatto la propria bandiera, quelle poche volte in cui appare senza trucco è praticamente irriconoscibile.





Rimanendo 24 ore su 24 sotto i riflettori, di tanto in tanto i concorrenti del GF Vip 6 si mostrano senza trucco, apparendo decisamente diverse rispetto alle dirette e non sono passati inosservati gli scatti di Francesca Cipriani senza trucco. Proprio come le colleghe Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, anche l’ex Pupa è stata immortalata dalle telecamere senza trucco.

Non è la prima volta che Francesca Cipriani si presenza al naturale, qualche volta lo ha fatto anche su Instagram, dove è stata sommersa di complimenti. In molti, infatti, hanno apprezzato gli scatti in cui la showgirl posa al naturale: ”Struccata sei spettacolare”; ”Acqua e sapone, finalmente”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto lo scatto pubblicato su Instagram.