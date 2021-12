Ormai è tornata alla vita di tutti i giorni Francesca Cipriani. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la showgirl è pronta a dedicarsi ai preparativi per il matrimonio. Infatti quando era nella Casa più spiata d’Italia il suo compagno Alessandro Rossi le ha fatto la fatidica proposta. “Sono qui perché voglio dirti delle cose importanti – ha detto il ragazzo -. Sono stati tre mesi difficili, non vederci, non sentirci, l’amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta, l’esperienza del GF è stata una bella esperienza, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, una felicità che mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un’emozione frivola”.

Francesca Cipriani a stento ha trattenuto le lacrime. Alessandro ha proseguito: “La vera felicità è quando tu mi fai una carezza, mi dai un abbraccio, la felicità che mi dai tu nei piccoli gesti non ci sono nè soldi, nè televisione che me la può dare. Io senza di te non riesco stare, voglio stare con te, ti amo e voglio stare solo con te”. E la risposta di Francesca Cipriani non poteva che essere affermativa: “Sì, ti amo amore mio, grazie, davvero grazie, ti amo tantissimo. Staremo per sempre insieme”

Dopo questo turbinio di emozioni Francesca Cipriani è rimasta per qualche altra settimana nella Casa poi ha deciso di abbandonare il gioco. E nelle ultime ore è intervenuta a Casa Chi. Durante l’intervista ha spiegato di stare bene e di essere preoccupata per questo delicato periodo della pandemia: “Sono un po’ giù di tono in questi giorni, perché sono un po’ spaventata anche dal Covid. Speriamo in un anno migliore”. Ovviamente non poteva mancare la domanda sul matrimonio.





Le è stato chiesto se è stata già fissata la data delle nozze. Francesca Cipriani ha spiegato che al momento l’unica certezza che ha è che si celebrerà entro il 2022: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”. L’ex vippona ha raccontato cosa ha in testa per il menu: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.

Infine Francesca Cipriani ha raccontato come ha conosciuto Alessandro Rossi e il lungo corteggiamento che l’uomo ha dovuto fare per conquistarla: “Ci siamo conosciuti a Milano tramite amici comuni. Poi, lui ha iniziato a corteggiarmi. È stato un corteggiamento molto lungo, perché io ero molto diffidente avendo avuto un passato un po’ burrascoso. È stato molto carino nel corteggiamento. Poi abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti”.