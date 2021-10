Fa discutere una delle ultime puntate di Forum, il programma in onda su Rete 4. Barbara Palombelli, recentemente finita nel turbine delle critiche dopo alcuni suoi interventi molto opinabili, si è trovata di fronte a un momento di imbarazzo. Una situazione a dir poco surreale in studio, con la signora Maria Rita che si presenta alla sbarra con una bizzarra fasciatura al dito medio. Il gesto è inequivocabile, anche se la diretta interessata assicura che non si tratta di un affronto all’autorità della legge. Irriverente, sì, ma involontario.

Naturalmente Striscia la notizia inserisce lo spezzone alla posizione numero sette della sua imperdibile rubrica “I nuovi mostri”, dove mostra il meglio e il peggio della settimana televisiva italiana, tra cui Forum. “Signori giudice, guardi, le devo chiedere per la mia posizione, sconveniente”, esordisce la signora. “Non è il massimo”, conferma la giudice. “Non è il massimo, però io soffro molto per un fatto di circolazione sanguigna e non lo posso abbassare”.

Si entra nel vivo, e la toga della Palombelli riconosce sconsolata: “Quindi ce lo dovremo tenere per tutto il dibattimento?”. “Sì, così è a causa del signor Robertino”, aggiunge con un sorriso malizioso Maria Rita. La regia di Forum inquadra un signore corpulento e imbarazzatissimo. Ma il peggio deve ancora venire: “La questione è che nell’intimità come ti piaceva farti chiamare Robertino, eh?”.





A questo punto si mette sempre peggio a Forum. “Il rapporto è compromesso – chiosa fuoricampo Vanessa Incontrada, la conduttrice del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci -. Gli ha puntato il dito, medio, contro”. In questi giorni alla corte di Barbara Palombelli è approdato anche Vittorio Vaccaro.

Dopo una ospitata estemporanea, l’attore ha debuttato a Forum lunedì scorso, 18 ottobre, con un ruolo ufficiale: “Come accennato anche dalla padrona di casa”, scrive Giuseppe Candela nella sua sapidissima rubrica di gossip televisivo su Dagospia, A lume di Candela, Vaccaro “sarà presente come opinionista in molte puntate”. Insomma, si prospetta una grandiosa stagione.