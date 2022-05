Floriana Secondi non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi. È uscita al televoto diverse settimane fa ma anche se per poco è sicuramente stata grande protagonista in Honduras. Resteranno celebri per esempio i suoi litigi con Antonio Zequila, a cui è stata addirittura legata.

Come tutti gli ex concorrenti anche Floriana Secondi ogni settimana è nello studio di Ilary Blasi insieme ai suoi compagni e agli ospiti. Non solo. Da quando è stata eliminata dall’Isola dei Famosi è anche una delle ospiti fisse di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove commenta le avventure degli altri naufraghi.





Floriana Secondi Isola dei Famosi: “Sono morti mentre ero in Honduras”

Ma nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato più che altro di lei. Pochi giorni fa Floriana Secondi ha spento 45 candeline e la conduttrice le ha dato l’opportunità di parlare del suo rapporto con il compagno Angelo e della sorpresa ricevuta per il compleanno: un cucciolo di chihuahua.

Un regalo molto apprezzato, anche perché nelle scorse settimane l’ex naufraga ha vissuto un terribile dramma. Sempre a Pomeriggio 5, dopo la clip della sorpresa di compleanno, Floriana Secondi ha raccontato che durante la sua permanenza in Honduras sono morti i suoi tre gatti. Così si spiega il dono del compagno Angelo.

Festa a sorpresa per Floriana Secondi ma il suo fidanzato Angelo le avrà detto quelle tre paroline magiche? ❤️😏#Pomeriggio5 pic.twitter.com/iKzJcKRfCy — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2022

Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero – ha spiegato Floriana Secondi a Pomeriggio 5 – Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage al mio rientro all’Isola dei famosi”. Ma non ha voluto approfondire il motivo dei tre decessi.

