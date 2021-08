Sono passate tre settimane da quando Flora Canto è diventata mamma di Niccolò, il secondo figlio avuto dal comico Enrico Brignano. A dare l’annuncio della nascita era stata proprio lei. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”. Seguita a stretto giro da Enrico Brignano: “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre!”.



Il comico aveva poi avuto un pensiero per Flora Canto: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Le congratulazioni per questo lieto evento, anche degli amici vip, sono state infinite. Tra i tanti complimenti anche quelli di Matilde Brandi e Tosca D’Aquino. “Auguri alla mamma più bella che conosco. Evviva Niccolò” e, soprattutto quello dell’attrice: “Noooo già così bella! Sono invidiosa!”. Impossibile non esserlo del resto.



Da quel giorno Flora Canto era tornata a farsi vedere un paio di volte sui social. “Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma… – scrive nel suo post – Ma non solo…sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero…prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo. Nessuna fretta…siete stanche e vulnerabili!”.







Nei giorni scorsi si è confida al settimanale Gente raccontando come stanno procedendo queste prime settimane. “Mi sono fatta dare una mano per i primissimi giorni da una puericultrice che mi ha aiutato a impostare il corretto ritmo del sonno e dell’allattamento – racconta Flora -. Lui sembra averne beneficiato, e anche io”.



Flora Canto ha poi parlatodi un post partum “turbolento, con forti dolori e febbre alta. Forse il mio corpo è cambiato, forse perché ho quasi cinque anni di più. Ma la forza dell’amore che provi per i figli ti fa superare ogni cosa”. Flora Canto haa anche spiegato che subito dopo il parto ha avuto un principio di mastite e poco latte, fatto che l’ha costretta a sospendere l’allattamento. Classe 1983 Flora Canto è nata a Roma e diventa nota per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia. Attrice, conduttrice e presentatrice, Flora Canto è stata tra i protagonisti della stagione di Tale e quale show del 2019. Ex tronista di Uomini e donne Flora è legata a Enrico Brignano