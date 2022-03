Incredibile, ma vero quello che è venuto fuori su Flavio Insinna. Il conduttore televisivo, grande protagonista con il quiz ‘L’Eredità’, si sapeva che guadagnasse indubbiamente molto bene con questo suo lavoro, ma nessuno aveva immaginato che queste cifre fossero così clamorose. Ci ha pensato il sito ‘Dagospia’ e in particolare il giornalista Giuseppe Candela a rivelare la verità. Se tutto questo dovesse essere confermato dalla Rai, saremmo in presenza di un cachet pazzesco.

Flavio Insinna è anche uno dei giudici de ‘Il Cantante Mascherato’. E ha fatto uno spoiler su Lumaca: “Due, dì la metà dei Cugini di Campagna, perché gli altri due sono in Honduras che partecipano a L’Isola dei Famosi”. Si tratta di uno spoiler da parte del conduttore de L’Eredità dal momento che i fratelli Silvano e Ivano siano tra i possibili naufraghi, la produzione non li ha ancora ufficializzati. Attualmente le uniche due coppia ufficiali sono Guendalina Tavassi e il fratello, Lory Del Santo e Marco Cucolo.





Non stiamo parlando ovviamente di notizie ufficiali, ma di informazioni che sono state captate da ‘Dagospia’. All’interno della rubrica ‘A Lume di Candela’ è stato svelato qualcosa di pazzesco e mai riferito prima su Flavio Insinna. La trasmissione ‘L’Eredità’ è una vera fortuna per lui, infatti percepirebbe somme di denaro molto consistenti. In particolare, si è scoperto quanto guadagnerebbe per ogni puntata e facendo un veloce calcolo sull’anno, è uscita fuori una cifra mostruosa.

Stando al portale di Roberto D’Agostino, Flavio Insinna otterrebbe “4mila euro per ogni puntata de L’Eredità. Tenuto conto che ci sono 250 puntate ogni anno, in 12 mesi guadagnerebbe 1 milione di euro”. Ovviamente si resta in attesa di eventuali conferme da parte della Rai o dello stesso presentatore televisivo, che finora non sono mai arrivate. Chissà cosa ne pensa tutto il pubblico, anche se probabilmente c’è chi si dividerà tra coloro che sono d’accordo con questa cifra e coloro che la reputano eccessiva.

Flavio Insinna conduce ininterrottamente ‘L’Eredità’ dal 2018, mentre dal 10 gennaio del 2020 è diventato giudice de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci. Quest’anno è tornato a recitare anche in ‘Don Matteo 13’, la cui puntata è in onda il 31 marzo su Rai 1. In questa stagione interpreterà il personaggio del colonnello dei carabinieri e c’è molta attesa anche per questo suo importante ritorno.

