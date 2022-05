“Una vera sorpresa”. Flavio Insinna, l’annuncio ufficiale all’improvviso. E il pubblico sorride

Novità inaspettata su Flavio Insinna e L’Eredità. Sì, effettivamente nessuno si attendeva questa notizia, arrivata senza preavviso e che ha colto di sorpresa il pubblico. Non c’erano state neanche indiscrezioni in questi giorni, quindi la Rai è stata in un certo senso brava a tenere nascosto tutto prima dell’annuncio ufficiale. Basta vedere il palinsesto della televisione pubblica italiana per scoprire che qualcosa di nuovo avverrà a brevissimo e i telespettatori non vedono l’ora di assistere a questo momento.

Di Flavio Insinna e de L’Eredità se n’era parlato anche il mese scorso. In vista dell’arrivo della stagione estiva dovrà cedere il passo ad un altro conduttore, pronto a prendersi Rai1. La notizia era nell’aria ed è ormai certa. Stando a quanto scritto da Blasting News, Flavio Insinna sarà sostituito nei mesi estivi da Marco Liorni, che tornerà col suo programma Reazione a Catena. Insinna non ritornerà a condurre L’Eredità a settembre, ma a partire dal 31 ottobre. Quindi, Liorni lavorerà fino al 30 ottobre.





Flavio Insinna, L’Eredità in onda di sera il 21 maggio

Su Flavio Insinna e L’Eredità è stata comunicata una news molto interessante. A riferire tutto è stato il sito La Nostra Tv, che ha osservato attentamente il palinsesto di Rai1. Nella serata di sabato 21 maggio la tv pubblica aveva deciso di trasmettere il film Chi m’ha visto che vede la partecipazione di attori del calibro di Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino e Mariela Garriga. Ma qualcosa è cambiato di botto e vedremo dunque all’opera il conduttore, che entrerà a sorpresa nelle case degli italiani.

Sabato 21 maggio, in prima serata, ci sarà quindi una puntata speciale de L’Eredità, che si intitola esattamente Una sera insieme. Altri particolari non sono stati annunciati, ma sta già girando lo spot pubblicitario che annuncia la trasmissione del quiz. La Nostra Tv ha ricordato che nel recente passato c’è stato un appuntamento dedicato all’Ucraina, infatti era stata fatta una raccolta fondi. Probabile che anche in questa circostanza saremo in presenza di una puntata dai fini benefici.

Flavio Insinna conduce L’Eredità dal 2018, mentre dal 2020 è uno dei giudici de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Inoltre, quest’anno è tornato a recitare in Don Matteo 13, dove interpreta un colonnello dei Carabinieri. Recentemente è stato anche protagonista del film A muso duro, trasmesso su Rai1 il 16 maggio scorso e che è stato premiato con il 21,9% di share.

