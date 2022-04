Cambia tutto alla Rai e la notizia coinvolge direttamente Flavio Insinna. Il pubblico che segue appassionatamente il conduttore de ‘L’Eredità’ dovrà farsene una ragione perché molto presto non avranno l’opportunità di vederlo nel piccolo schermo. E al suo posto ci sarà un altro collega altrettanto famoso, che glielo ‘scipperà’. La notizia è ormai confermata, come ha sottolineato anche il sito ‘Blasting News’. Da segnalare inoltre che Mara Venier condurrà una trasmissione in prima serata.

In una delle ultime puntate del programma di Flavio Insinna, la concorrente Claudia ha vinto tutto e si è portata a casa il malloppo di 80mila euro. Le parole-indizio erano: domani, numero, fiducia, rispetto e chi è. La campionessa come soluzione ha offerto “prossimo”, ed era quella corretta. Il montepremi della puntata speciale verrà devoluto a una raccolta fondi per aiutare i profughi di guerra in Ucraina. Ma la cosa più bella e vera, è che la brava Claudia, dopo la vittoria, si è emozionata tantissimo, piangendo dopo il successo.





Flavio Insinna sostituito da Marco Liorni fino al 30 ottobre

Ebbene sì, Flavio Insinna sarà al timone de ‘L’Eredità’ ancora per un po’, ma in vista dell’arrivo della stagione estiva dovrà cedere il passo ad un altro conduttore, pronto a prendersi Rai1. La notizia era nell’aria ed è ormai certa e c’è anche un’ulteriore novità. Infatti, l’assenza del popolare presentatore sarà più lunga del previsto e il suo pubblico dovrà pazientare più del dovuto prima di rivederlo all’opera. Andiamo a vedere cosa succederà esattamente nei prossimi mesi.

Stando a quanto scritto da ‘Blasting News’, Flavio Insinna sarà sostituito nei mesi estivi da Marco Liorni, che tornerà col suo programma ‘Reazione a Catena’. E c’è anche un’altra notizia importante: Insinna non ritornerà a condurre ‘L’Eredità’ a settembre, ma a partire dal 31 ottobre. Infatti, Liorni ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Rai, che ha deciso di puntare fortemente sulle sue doti professionali. Fino al 30 ottobre potremo dunque apprezzare il programma ‘Reazione a Catena’.

Marco Liorni e ‘Reazione a Catena’ sono stati colpiti da un lutto pochi giorni fa: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

“Siamo tutti sconvolti”. Marco Liorni scioccato dalla notizia: Lucia aveva solo 31 anni