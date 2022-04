Ci si commuove all’Eredità, il programma pre-serale di Rai1. Il conduttore Flavio Insinna si è infatti trovato di fronte a una scena dolcissima ma anche estremamente rara in un gioco come questo. Il tutto è successo durante l’ultima puntata in onda, quella di sabato 2 aprile. Alla fase finale ci è arrivata la campionessa Claudia, che si è cimentata in una strepitosa ghigliottina al termine della quale ha portato a casa una cifra altissima.

Proprio così: la brava Claudia ha vinto tutto e si è portata a casa il malloppo di 80mila euro. Le parole-indizio erano: domani, numero, fiducia, rispetto e chi è. La campionessa come soluzione ha offerto “prossimo”, ed era quella corretta. Il montepremi della puntata speciale verrà devoluto a una raccolta fondi per aiutare i profughi di guerra in Ucraina. Ma la cosa più bella e vera, è che la brava Claudia, dopo la vittoria, si è emozionata tantissimo.





La giovane infatti dopo la busta di Insinna, non è riuscita a trattenere l’emozione, scoppiando a piangere in modo incontenibile tra gli applausi dei presenti in studio e i brindisi dei professori Andrea Cerelli e Samira Lui. Poco dopo la ragazza dirà al padrone di casa: “Ho la lacrima facile, scusate”, ha spiegato rivolgendosi a Flavio Insinna.

Proprio in questi giorni, Flavio Insinna è stato al centro di una dura polemica riguardo il suo cachet. Il conduttore televisivo, grande protagonista con il quiz ‘L’Eredità’, si sapeva che guadagnasse indubbiamente molto bene con questo suo lavoro, ma nessuno aveva immaginato che queste cifre fossero così clamorose.

Ci ha pensato il sito ‘Dagospia’ e in particolare il giornalista Giuseppe Candela a rivelare la verità. Stando al portale di Roberto D’Agostino, Flavio Insinna otterrebbe “4mila euro per ogni puntata de L’Eredità. Tenuto conto che ci sono 250 puntate ogni anno, in 12 mesi guadagnerebbe 1 milione di euro”. Ovviamente si resta in attesa di eventuali conferme da parte della Rai o dello stesso presentatore televisivo, che finora non sono mai arrivate.

