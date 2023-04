“Momento durissimo”. Flavio Insinna, la notizia lo ha raggiunto alle prime luci del giorno

Brutte notizie per Flavio Insinna, il conduttore che ieri si è scontrato nel prime time contro Amici e Maria De Filippi. Amici che ha visto l’eliminazione di Cricca con le bellissime parole che per lui ha speso Aaron, l’allievo con il quale era finito al ballottaggio. “Come mi sento? Soddisfatto perché ho imparato tanto, ho fatto un bel percorso, sono cresciuto come persona. Ho preso questa scuola come una rincorsa per spiccare il volo. È un punto di partenza. Ho delle persone che mi aspettano, a cui voglio bene, a cui devo la vita e devo un pezzettino di cuore a ciascuno di voi”.



“Vi voglio bene perché mi avete supportato e sopportato tantissimo. Sono stato un maniaco strampalato. Giovanni (Cricca) è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene. L’ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l’ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare”.

Ascolti tv, Flavio Insinna e l’Eredità perdono contro Amici



“Ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: “Buttiamoci, impariamo a vivere”. Amicizia e sensibilità, uno dei punti che ha permesso a Maria De Filippi di vincere anche ieri la gara degli ascolti. Nella serata di ieri, sabato 29 aprile 2023, su Rai1 L’Eredità – Viva la Rai, in onda dalle 21:35 alle 00:13, ha conquistato 2.520.000 spettatori pari al 16.4% di share.



Su Canale5 Amici, dalle 21:27 alle 00:21, ha raccolto davanti al video 4.125.000 spettatori con uno share del 27.2% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.178.000 spettatori (6.5%) e F.B.I. International 914.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Madagascar ha intrattenuto 822.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 857.000 spettatori con il 5.5%.



Su Rete4 Sette Giorni totalizza un a.m. di 324.000 spettatori (1.9%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 423.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Hotel segna 337.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Redemption – Identità nascoste è seguito da 318.000 spettatori (1.9%).