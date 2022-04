Si fa chiarezza, per così dire, sull’abbandono di Flavia Vento da La Pupa e il Secchione Show. Come ricorderete, già in passato era successo e oramai la showgirl è additata da tutti come una che non riesce a completare nulla. Ospite di Andrea Dianetti e Dayane Mello a La pupa party, Flavia ha spiegato come mai è fuggita da tutti i programmi ai quali ha partecipato. La Vento ha detto: “Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia”.

E ancora Flavia Vento: “Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso”.





Flavia Vento: “Ecco perché ho abbandonato La pupa e il secchione”

“Che vi devo dire – prosegue Flavia Vento – andremo a fare una terapia. A La Fattoria invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. In quel caso era una lotta per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi e io lì ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano”.

E continua: “Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere. A L’Isola invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto”. Prima di Flavia Vento, anche Antonella Elia è stata ospite de La Pupa Party ed ha attaccato senza induci la showgirl romana: “Se con lei ho un rapporto di amore e odio?”.

… Flavia, non ci sembra una grande strategia per convincere i nostri giurati… 😅 #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/ztaa1zU8Zf — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 12, 2022

Ancora la Elia: “No io ho solo odio e nessun tipo di amore nei suoi confronti. io dico sempre quello che penso, quindi è solo odio. Io detesto i fuggitivi e le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle loro scelte. E mi fanno anche un po’ pena devo dire. Quindi non provo solo odio, ma anche pena. Se ho un messaggio per lei? Ok. Cara Flavia Vento cambia lavoro e trovatene uno che sia adatto a te“.

