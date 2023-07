Una notizia non proprio rassicurante ha coinvolto Fiorello in queste ore ed è giunta dai palinsesti Rai. Nella giornata del 7 luglio c’è stata la presentazione ufficiale degli stessi e il pubblico ha subito notato un aspetto di rilievo, infatti il suo nome e quello del programma Viva Rai2 non sono stati menzionati. Un vero e proprio mistero intorno allo showman, che è stato successivamente chiarito almeno in parte dall’amministratore delegato della tv pubblica italiana, Roberto Sergio.

Fiorello assente ai palinsesti Rai, parla l’ad della tv di Stato

Ovviamente quando sono finiti i nomi dei conduttori e dei programmi che il pubblico vedrà nella prossima stagione televisiva, tutti si sono resi conto che Fiorello non era stato citato. Ma durante la presentazione dei palinsesti Rai, sono arrivate delle precisazioni da parte dell’ad, il quale ha subito detto: “Fiorello è un grande uomo della Rai e noi speriamo che possa esserci anche nella prossima stagione”. Ma c’è un grosso problema, che al momento sembrerebbe difficile da risolvere per permettere la sua riconferma.

Poi Roberto Sergio ha aggiunto, sempre in riferimento a ciò che potrebbe accadere nel futuro di Fiorello: “Devo ringraziare Fiorello, che non è stato nominato, non era nel video, ma che devo ringraziare per il formato assolutamente innovativo. C’è la volontà nostra di proseguire, c’è il desiderio di Fiorello, ma c’è il tema di Via Asiago, dove abitano delle persone. Con il mio staff cercheremo di ragionare con i condomini e speriamo a novembre di riprendere questa trasmissione. Non sono in grado di dire se accadrà, ma lavoreremo alacremente per riuscirci”.

Gli abitanti di via Asiago, a Roma, hanno vivacemente protestato per il frastuono causato dalla trasmissione di Fiorello nelle prime ore della mattina. E senza questa location difficilmente lui potrebbe tornare ad essere protagonista con Viva Rai2. Scopriremo comunque tutto nelle prossime settimane.