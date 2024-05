Fiorello si ferma, la notizia è arrivata nelle ore scorse. Pochi giorni fa si è conclusa la stagione di Viva Rai 2; una stagione piena di successi come dimostrando gli ascolti. Senza il programma di Fiorello la seconda rete è tornata a collezionare in quella fascia tra l’1 e il 2% di share. Per la Rai sono state settimane convulse. Dagli addii celebri come quello di Amadeus e non solo, alle censure politiche relative al 25 aprile, passando per le polemiche dei giornalisti.

Che, nei giorni scorsi, avevano indetto uno sciopero dell’intera categoria proprio per manifestare il loro dissenso contro i vertici di Viale Mazzini. L’addio di Amadeus era stato di sicuro il più rumoroso. La fuga a Nove era stata così giustificata dal conduttore. “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi”.





Fiorello, dopo Viva Rai2 si prende una pausa dalla televisione

“E senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori. A dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile. Un grazie speciale va alle Maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda. Grazie anche ai Colleghi e ai tanti Artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee”. Ora arriva la notizia su Fiorello.

Come già detto questa appena conclusa è stata l’ultima stagione di Viva Rai2. Solo che adesso arriva notizia del suo addio proprio alla Rai e alla TV in generale. Lui, infatti, si prenderà una pausa dal piccolo schermo, e non si sa quando e come tornerà. Spiega Giuseppe Candela su Dagospia, Fiorello si prende “una pausa dalla tv ma anche da RaiPlay”.

“I contenuti di Viva Rai2 risultano in scadenza sulla piattaforma”. Fa sapere Novella 2000 come: “In pratica molto presto non vedremo più le vecchie puntate dello show sul sito on-demand della Rai, RaiPlay appunto”. Non appena si è diffusa la notizia il pubblico social ha mostrato tutta la sua contrarietà: “Ho paura che questo sia un addio. Se se ne va pure Fiorello abbiamo chiuso”. E ancora: “Fiorello via, no guarderò più la tv”.