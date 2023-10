“È già finita”. Matrimonio a prima vista, niente da fare: subito divorzio per la coppia. Ma in tv non si è visto ancora

Matrimonio a Prima Vista 8 è ancora in onda ma per una delle coppie c’è già aria di divorzio. Il programma, in onda su Real Time, è l’esperimento d’amore che vede alcune persone sconosciute tra loro trovare l’anima gemella al buio. Un team di esperti – Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi – basandosi sulla compatibilità ha “accoppiato” i protagonisti facendoli conoscere per la prima volta sull’altare nel giorno del matrimonio. Un giorno che lo sposo di cui parlavamo in apertura sognava da tantissimo tempo, come rivelato alla presentazione.

Ma con la sua sposa a quanto pare non è mai scoppiata la scintilla e anzi, come si vedrà nella prossima puntata dedicata alla reunion con gli altri protagonisti di questa edizione, Gianna Di Rosa e Juanchi Sanchez non si sono mai neppure baciati. E infatti proprio nell’episodio di Matrimonio a prima vista in onda il 18 ottobre 2023, il pubblico avrà certezza che tra i due non c’è stato nessun contatto fisico. Tutto si è fermato al viaggio di nozze in Repubblica Dominicana quando, secondo Gianna, lui ha cercato di baciarla con un approccio che a lei non è piaciuto.

Matrimonio a prima vista, già divorzio per una delle coppie?

E proprio durante la reunion, incontrato gli altri protagonisti di Matrimonio a prima vista, Juanchi e Gianna si renderanno conto che forse non si sono mai messi davvero in gioco, al contrario degli altri che invece hanno deciso di gettarsi totalmente nell’esperimento. Quindi la scelta di dare un’altra possibilità al loro matrimonio che finora non ha mai funzionato.

Come detto lo show è ancora in onda, ma dalle anticipazioni del post reunion si vede Gianna sconsolata. Lei avrebbe voluto trovare, almeno così dice, il marito a Matrimonio a prima vista ma le cose con Juanchi non sono mai andate nel verso giusto e come vedremo anche nella puntata successiva saranno sempre più distanti.

Gianna è convinta che non le sia scattato quel qualcosa in più che avrebbe potuto portarla a mettere da parte le esperienze del passato, anche perché Juanchi non è stato poi così intraprendente. Insomma, tutto lascia pensare che tra i due non sia finita nel migliore dei modi. Anzi, che sia proprio finita. Gli utenti dei social hanno già espresso il loro verdetto su questa coppia: sempre che non ci sarà un colpo di scena clamoroso sul finale, è destinata al divorzio.