Perla e Mirko al Grande Fratello, brutte notizie per chi – e sono tanti – sperava nel ritorno di fiamma dopo l’addio a Temptation Island. La ex coppia si è ritrovata qualche settimana fa a convivere nella Casa e quando tutto smembrava andare in quella direzione, il sogno dei “Perletti” si è frantumato in pochi minuti. Dapprima l’ingresso di Greta, la single di Temptation con cui Mirko è uscito dal villaggio e con cui ha iniziato una relazione finita proprio – per volere di lei – prima che varcasse la porta rossa.

Lasciati o no, era chiaro che la presenza di Greta avrebbe messo in discussione ancora una volta il rapporto tra i due ex. Perla ha quindi deciso di dare un taglio alla ritrovata “amicizia” con Mirko. E anche lui, presa coscienza della sua decisione (“Da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te”), è sembrato risoluto. Tanto più che si è già riavvicinato a Greta.

La notizia al GF e così “finisce tutto tra Mirko e Perla”

“Nei confronti di Perla io ho sentito di aver tagliato qua. Ma io a livello… A sensazione sento che quei fili non ci sono più. Ma è successo da subito”, ha confidato Mirko a Perla per poi ammettere che lui e Greta sono “nella stessa situazione perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo”.

Ma attenzione perché la parola fine nella storia già traballante tra Mirko e Perla potrebbe scriverla un quarto: Luca Vetrone. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che già nei giorni scorsi era stato annunciato come nuovo concorrente del GF, entra davvero. Lo conferma il sito Fanpage, che parla del suo ingresso entro la fine dicembre.

E Luca Vetrone non è ovviamente stato scelto a caso. Piace molto a Perla, come lei stessa ha ammesso. I due si sono conosciuti l’estate scorsa ma lei aveva ancora in testa Mirko e anche Igor, il tentatore con cui è poi finita, e non si è lasciata andare. Lo farà sotto le telecamere del Grande Fratello scatenando così la gelosia di Mirko che magari si ributterà tra le braccia di Greta? Tutto può succedere, anche questo.