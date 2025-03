E come ogni settimana dopo l’ultima puntata del Grande Fratello sono scintille nella casa. Questa volta, a seguito della diretta di lunedì 3 marzo 2025, si sono scaldati gli animi di Helena Prestes e Javier Martinez, celebrati fino a poco prima come coppia unitissima e innamoratissima. In realtà è stato proprio per colpa di una clip mostrata da Alfonso Signorini che si è acceso lo scontro.

Ma andiamo ai dettagli. Alcune immagini mostrate durante la trasmissione hanno riacceso vecchie incomprensioni e ferito non poco la modella. Quindi, staccato il collegamento con lo studio, è nato uno scontro verbale che ha messo addirittura in discussione la loro relazione. Nella clip in questione Javier parlava con Federico e MariaVittoria.

GF, Helena e Javier, cosa è successo nella notte

Helena si è arrabbiata tantissimo con il fidanzato dopo aver visto quel video e Javi, se è possibile, ancora di più per la sua reazione. “Non stiamo, allora, non dormiamo insieme, non stiamo insieme, finché tu non riesci a superare questo giorno. Facciamo così? Perché basta una clip o basta un’immagine che viene vista su una ca..o di tv per riaccendere di questa cosa e per rinfacciarmi un’altra volta“, ha detto lui.

E lei: “Facciamo così, va bene? Per te è rinfacciare? Sì, sì, perché per me è rinfacciare, perché per me è rinfacciare, perché il fatto che tu ogni volta che tiri fuori un discorso che a te non ti sta bene, è rinfacciare, è finito qua adesso”. La lite è andata avanti fino a quando Helena ha messo un punto.

Non ha ritirato fuori niente. Helena ha visto gli sfoghi di Javi con Fede e MV più il confessionale dove diceva determinate cose PER LA PRIMA VOLTA, e ha fatto bene a dirlo, se questa è la reazione non ci siamo, dai.#heleners #helevier #grandefratelllopic.twitter.com/mMpcxKgHyj — ʙᴇɴɴɪ ❃ (@blondebenedicte) March 4, 2025

shaila: “Javier è falso, ha una maschera. Almeno helena è reale, se ti deve dire una cosa in faccia te la dice. Ora si è attaccato a lei che almeno ha una personalità sua, ha preso coraggio perché è l’ombra di helena” — ALY🍒 (@sonoinfastidita) March 4, 2025

“Ok, perfetto. Te la faccio una cosa, non dormiamo insieme oggi, ok? Dormi nel letto in cui ti pare. Volevo essere sicura che questo non si ripeterà più”, ha chiuso la modella. Che, questa è la vera sorpresa, ha ricevuto l’appoggio della sua nemica giurata Shaila. “Javier è falso, ha una maschera – ha commentato l’ex velina – Almeno Helena è reale, se ti deve dire una cosa in faccia te la dice. Ora si è attaccato a lei che almeno ha una personalità sua, ha preso coraggio perché è l’ombra di Helena”.