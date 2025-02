Sanremo 2025 è ormai alle porte. Il ritorno di Carlo Conti al timone del Festival porta con sé grandi aspettative, ma secondo gli analisti Sisal, la probabilità che la prima serata superi il 61% di share è quotata a 1,57. Un dato significativo, ma ancora non abbastanza per raggiungere i record stabiliti da Amadeus nelle scorse edizioni. Riuscirà Conti a smentire i pronostici o assisteremo a un ribaltamento delle previsioni? Ricordiamo che gli ultimi anni del Festival targato Amadeus ha raggiunto picchi di share da record.

Con Sanremo nulla è mai prevedibile e sarà il pubblico a decidere se premiare o meno il conduttore Rai che raccoglie uno scettro molto pesante. Nel frattempo, già si delineano i primi pronostici sui possibili vincitori. Tra i candidati più accreditati per il podio troviamo Giorgia, che torna in gara con “La cura per me”, un pezzo che si preannuncia un perfetto connubio tra la sua inconfondibile voce e un testo intenso e toccante, con una quota fissata a 1,40.

A seguirla da vicino c’è Olly con “Balorda nostalgia”, dato a 1,85: il giovane artista, noto per le sue sonorità pop-elettroniche, potrebbe sorprendere il pubblico con una ballata dal sapore nostalgico e contemporaneo. Atteso l’arrivo di Fedez, in questi giorni travolto dalle dichiarazioni bomba di Fabrizio Corona sulla sua amante di lunga data, alla quale avrebbe confessato il suo amore anche poche ore prima del suo matrimonio. E ovviamente anche Achille Lauro, con il quale, sempre secondo Corona, Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt.

Ma non è tutto. Durante la serata di venerdì 31 gennaio, Carlo Conti ha rivelato i nomi dei super ospiti internazionali. I Duran Duran saliranno sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival. La band, attualmente composta da Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Simon Le Bon, si esibirà giovedì sera. L’annuncio è arrivato direttamente dal presentatore e direttore artistico dell’evento, Carlo Conti, ospite in diretta al Tg1: “Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo perché dopo 40 anni torneranno all’Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera”.

L’entusiasmo della giornalista è stato immediato: “Fantastico Carlo, tutti pazzi per Simon Le Bon” ha commentato, aggiungendo che “oggi è anche il giorno del nuovo jingle ufficiale del festival 2025 ‘Tutta l’Italia’ di Gabry Ponte”, facendo ascoltare un’anteprima del motivo che mescola il folklore italiano con un sound elettronico caratterizzato da mandolino, tamburello e fisarmonica. Conti, ridendo, ha risposto: “Certo l’ho scelto io, ma intanto viva i Duran Duran”.