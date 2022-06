Dopo tanto tempo trascorso in silenzio, si tratta di mesi, ora finalmente ha deciso di parlare. Filippo Bisciglia e Temptation Island erano praticamente diventati una cosa sola, infatti moltissimi telespettatori attendevano con ansia l’arrivo dell’estate per godersi questo reality show. Ma da quest’anno non è stato messo in programmazione e quindi lui è rimasto senza trasmissioni. Attraverso un video pubblicato su Instagram, il conduttore televisivo ha espresso il suo pensiero in merito a questa situazione inedita.

Filippo Bisciglia e Temptation Island non ci saranno su Canale 5. E tra l’altro solamente qualche giorno fa è venuta fuori una notizia, riguardante il suo futuro professionale. Lui via da Mediaset sembra ormai essere imminente, almeno stando a quanto rivelato dal magazine Nuovo Tv. Già lo stesso presentatore aveva comunque messo le cose in chiaro in passato: “Nel mio futuro continuo a vedere solo la televisione”. Pare che abbia dunque intavolato una trattativa con il canale Nove. Al termine della stagione estiva, il presentatore dovrebbe approdare lì e condurre una nuova trasmissione.





Filippo Bisciglia e Temptation Island, il conduttore parla dopo la brutta notizia

Filippo Bisciglia e Temptation Island, un binomio che non c’è praticamente più per la delusione del pubblico. E ora lui ha rotto così il silenzio, dichiarando sui social: “Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island”, ha continuato il compagno di Pamela Camassa. Che non si è fermato qui.

Poi Filippo Bisciglia ha aggiunto nel suo filmato, postato su Instagram: “Innanzitutto ricevere i messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anch’io. Anche a me fa tanto male non fare Temptation Island quest’anno. Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni, doveva essere il nono consecutivo. Eravamo una famiglia”, ha quindi chiosato con grande amarezza.

E i fan di Filippo Bisciglia hanno commentato così il video pubblicato dal conduttore tv: “Propongo una raccolta di firme”, “Non è estate senza di te, Filippo”, “Mancherai, mi spiace tantissimo”, “C’era un reality carino e l’hanno tolto, assurdo”. Quindi, tutti sono concordi sul fatto che la sua presenza mancherà tantissimo. Ma purtroppo la decisione di Mediaset è irrevocabile.

