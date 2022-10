“Ormai è finita”. Filippo Bisciglia, i fan stentano a crederci. La conferma e l’enorme delusione

Brutte notizie per Filippo Bisciglia e Temptation Island. Come ben sapete, l’estate scorsa il programma televisivo non è stato mandato in onda da Mediaset e il pubblico è rimasto sorpreso da quella notizia quasi storica. Ma ciò che adesso hanno notato i telespettatori fa ancora più male e rappresenta per molti un vero e proprio incubo. Accettare tutto questo sarebbe molto complicato, ma probabilmente in tanti dovranno mettersi l’anima in pace e fare i conti con una comunicazione ufficiale, che potrebbe giungere a breve.

A proposito di Filippo Bisciglia, dopo aver saltato l’appuntamento con Temptation Island, a fine agosto è uscita fuori una voce interessante. TvBlog ha fatto sapere che lui sarebbe stato scelto come inviato de La Talpa, trasmissione che tornerà in onda a distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata. Per l’ex concorrente del Grande Fratello si tratterebbe di una sorta di ricompensa. Filippo è stato fino all’anno scorso il re di Temptation Island e per aver narrato il viaggio nei sentimenti di cinque coppie pronte a mettere in discussione il proprio rapporto.

Leggi anche: Filippo Bisciglia, il suo nome salta fuori. Soffiata top: “Dalla brutta notizia alla gioia”





Filippo Bisciglia e Temptation Island: cancellati i profili social del programma

Una vera e propria doccia gelata sta per travolgere gli amanti di Filippo Bisciglia e di Temptation Island. Chi pensava che si trattasse di una brutta notizia passeggera, quella inerente la momentanea cancellazione della trasmissione da parte di Mediaset, sarà molto deluso. Infatti, come sottolineato da Giuseppe Porro che è riuscito a scorgere alcuni messaggi dei fan del programma, è stata presa una decisione drastica e che sa tanto di parola fine. Ovviamente in moltissimi hanno commentato l’accaduto.

La pagina Twitter Boomerissima ha infatti rivelato: “Eliminati gli account Instagram e Twitter del programma Temptation Island Italia”. Quindi, tutto questo fa pensare che la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non tornerà mai più in onda. La cancellazione sarebbe a titolo definitivo. E gli utenti, una volta letta questa brutta notizia, hanno scritto: “Mi sa che non lo rivedremo più in onda in Italia, chissà se faranno una seconda stagione di Ultima Fermata, curata meglio”, “Decisione folle chiudere un programma di successo”.

Temptation Island, che si chiamava Vero amore nel 2005, è stato trasmesso dal 19 maggio al 9 giugno del 2005 e dal 3 luglio 2014 al 27 luglio dell’anno scorso. La produzione era di Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. Il 21 maggio scorso è stato annunciato l’annullamento del programma, che a quanto pare non riprenderà mai più.