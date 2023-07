Incredibile ma vero: Filippo Bisciglia non poteva chiedere di più nella giornata di martedì 3 luglio, dopo la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. Le coppie che hanno partecipato al reality show in Sardegna stanno regalando dei momenti emozionanti al pubblico e ovviamente la gente ha già fornito le prime indicazioni sui concorrenti. Una coppia se n’è già andata, quella tra Isabella e Manu, che in seguito al falò di confronto hanno deciso di rimanere insieme.

A distanza di qualche ora dalla fine del secondo appuntamento televisivo, Filippo Bisciglia è stato raggiunto da una notizia sensazionale e ovviamente ad essere coinvolto è Temptation Island. Già sette giorni prima aveva esultato in maniera totale, ma ora la sua reazione potrebbe essere ancora più entusiasmante. Solo applausi per il conduttore, il quale dopo un anno di assenza sta conquistando tutti con la sua professionalità.

Filippo Bisciglia, gioia enorme dopo la seconda puntata di Temptation Island

Era una notizia molto attesa, anche per capire come avrebbero reagito i telespettatori dopo la puntata di esordio del 26 giugno scorso. E Filippo Bisciglia non può che essere soddisfatto dalla risposta di coloro che hanno seguito Temptation Island anche nelle scorse ore. Infatti, sono arrivati i dati relativi agli ascolti televisivi, che hanno premiato ancora in modo clamoroso il presentatore. Con numeri che stanno facendo impazzire di gioia tutta Mediaset.

Per quanto riguarda Rai1, la tv di Stato ha trasmesso la replica de Il Giovane Montalbano, che ha totalizzato 2 milioni e 435mila telespettatori, ottenendo il 14,8% di share. Decisamente molto meglio Temptation Island su Canale 5, che ha conquistato la bellezza di 3 milioni e 476mila persone col 26,3% di share, vincendo la gara degli ascolti tv. Quest’ultimo è stato superiore rispetto alla prima puntata del reality, infatti era stato del 26,14%. E ora Bisciglia può brindare con tutta la sua squadra di lavoro.

Nella terza puntata del 10 luglio ci sarà la visione del falò di confronto tra Davide e Alessia, dopo la richiesta di lui. E inoltre, come anticipato da Filippo Bisciglia, “un’altra coppia vivrà qualcosa che cambierà per sempre il loro percorso a Temptation Island”, ma non si sa ancora di chi si tratta.