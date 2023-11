Incredibile novità in arrivo per Filippo Bisciglia. Una bellissima notizia sta travolgendo in queste ore il conduttore di Temptation Island, che la scorsa estate ha ottenuto un risultato sfavillante in termini di ascolti televisivi. Mediaset ha piena fiducia in lui ed ecco che è spuntato adesso qualcosa di inaspettato nel suo futuro. Un’indiscrezione bomba, che sta davvero sorprendendo tutti i telespettatori, increduli dinanzi a questa possibilità.

Filippo Bisciglia non ha ancora rotto il silenzio, ma se confermato si tratterebbe veramente di una bellissima notizia. Possiamo subito dirvi che fino a poche ore fa mai il suo nome era venuto fuori per un’esperienza del genere, ma improvvisamente ci sarà stata qualche sterzata e alla fine lui potrebbe aver detto sì. E il pubblico reagirebbe senz’altro con un entusiasmo smisurato, nel momento in cui questa voce si tramuterà in certezza. Parliamo del Grande Fratello.

Filippo Bisciglia, bellissima notizia: cosa succede al conduttore

Lui è davvero uno dei presentatori più popolari in assoluto, infatti i telespettatori hanno sempre premiato alla grande Filippo Bisciglia piazzandosi davanti al piccolo schermo con grande felicità. La bellissima notizia di quest’estate, con Temptation che ha raggiunto dei livelli stratosferici, non dovrebbe essere l’ultima. Una voce clamorosa è stata rilanciata con forza e ora sono tutti in attesa di un’eventuale comunicazione di Mediaset.

Secondo quanto riferito in anteprima assoluta da Very Inutil People su Instagram, Filippo Bisciglia potrebbe diventare il prossimo concorrente del Grande Fratello. E ormai il reality show di Signorini confermerebbe definitivamente l’intenzione di puntare forte sui nomi di Temptation Island. Dopo gli ingressi di Mirko Brunetti e Perla Vatiero e quello imminente di Greta Rossetti, che varcherà la porta rossa sabato 2 dicembre, toccherebbe al conduttore immergersi in questa nuova entusiasmante avventura.

Ma nonostante il nome di Filippo Bisciglia sia ben voluto dal pubblico, c’è chi sta criticando la scelta della produzione del Grande Fratello di puntare tutto su Temptation Island, quindi si sta ironizzando con questo eccessivo utilizzo di personaggi di un altro reality show.