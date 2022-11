La notizia su Filippo Bisciglia è ormai ufficiale: Mediaset ha preso la sua decisione e stavolta indietro non tornerà. O almeno questa è la speranza del pubblico, visto che non siamo più in presenza di indiscrezioni ma di una comunicazione arrivata dai vertici. Per mesi non si è fatto altro che parlare di lui e la delusione dei telespettatori è stata innumerevole per la sua lontananza dal piccolo schermo. Ma ora ecco giungere una news che cambia di botto tutti gli scenari. E può già partire il conto alla rovescia da parte del pubblico.

A proposito di Filippo Bisciglia, prima che Mediaset prendesse questa decisione di cui vi parleremo a brevissimo, era spuntato un rumor negativo il mese scorso. La pagina Twitter Boomerissima aveva infatti rivelato: “Eliminati gli account Instagram e Twitter del programma Temptation Island Italia”. Quindi, tutto questo aveva fatto pensare che la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non tornerà mai più in onda. La cancellazione sarebbe a titolo definitivo. E gli utenti avevano scritto: “Mi sa che non lo rivedremo più in onda in Italia”.

Filippo Bisciglia, decisione Mediaset: “Torna Temptation Island”

Nella giornata di giovedì 10 novembre è arrivata la grande novità per Filippo Bisciglia. La decisione di Mediaset sul suo futuro ha trovato la conferma ufficiale per bocca dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il quale ha tenuto un’importante conferenza stampa. La notizia è stata poi rilanciata immediatamente su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela e da lì in poi sono apparsi messaggi in quantità industriale da parte degli utenti, che ovviamente attendevano questo annuncio da tempo ormai immemore.

Giuseppe Candela ha scritto: “Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa”. Quindi, dopo appena un anno di stop, è stata smentita la cancellazione definitiva del reality show estivo e il pubblico può festeggiare. Filippo Bisciglia tornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori nella prossima stagione estiva. Mentre c’è delusione in coloro che volevano rivedere l’altro programma, La Talpa, che manca ormai da tantissimi anni. Ma in questo caso bisognerà pazientare ancora.

Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa. #Mediaset — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 10, 2022

Sotto il post di Candela, questi i tweet principali: “Era prevedibile, alcuni vip avevano rifiutato La Talpa”, “Finalmente ritorna Filippo Bisciglia”, “Grazie Pier Silvio”. Anche se alcuni hanno manifestato amarezza per il rinvio dell’inizio de La Talpa. Ma anche quest’ultimo reality si farà, nonostante non si sappia la data di inizio.