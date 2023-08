Clamorosa ribellione del pubblico dopo l’ultima notizia su Filippo Bisciglia. Dopo aver condotto egregiamente l’edizione 2023 di Temptation Island, si è scoperto qualcosa che ha dato parecchio fastidio ai telespettatori. Che hanno quindi iniziato a protestare vivacemente contro i vertici di Mediaset. Non sappiamo come la prenderà Pier Silvio Berlusconi né se ci sia la possibilità che possa fare un passo indietro su una decisione, che sarebbe già presa.

Per Filippo Bisciglia, dopo Temptation Island, è tempo di relax totale anche perché il suo dovere lo ha fatto ampiamente superando ogni più rosea aspettativa per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Alcuni giorni fa ha postato un’immagine di lui, in cui si è però notato nostalgico: “Stavo pensando: ma il lunedì sera senza Temptation?”. Effettivamente, il 7 agosto è stato il primo lunedì senza la presenza del reality show Mediaset.

Filippo Bisciglia, dopo Temptation Island brutta notizia: pubblico furioso

Visto il suo grandissimo successo riscosso, si pensava che Filippo Bisciglia dopo Temptation Island potesse essere inserito in una trasmissione ben specifica. Cosa che però non dovrebbe accadere e ciò ha fatto imbestialire il pubblico di Canale 5. Il settimanale Nuovo Tv ha infatti scoperto che al suo posto sarebbe stata scelta una famosa collega, reduce da un’esperienza straordinaria sempre al fianco di Maria De Filippi.

Secondo Nuovo Tv, nei prossimi mesi andrà in onda Temptation Island Winter, ovvero la versione dell’inverno del programma di Bisciglia. Ma alla conduzione dovrebbe esserci Lorella Cuccarini, cosa che non sta a genio ad alcuni utenti, come riportato dal sito Lanostratv: “Già gli avevano scippato la versione vip”, “Io voglio Filippo versione neve“. Quindi, l’insegnante di Amici non sarebbe la preferita del pubblico e vedremo come reagirà il Biscione.

Intanto, un paio di giorni fa Lorella Cuccarini ha festeggiato alla grande i suoi 58 anni. A brindare con lei in Sardegna c’erano il marito Silvio Testi e i figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Lei ha commentato così sui social: “Un brindisi a tutti noi, grazie per la valanga di auguri”.