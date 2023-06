Nella serata di lunedì 26 giugno Canale 5 ha trasmesso il primo appuntamento di Temptation Island. E poche ore fa Filippo Bisciglia ha ricevuto una notizia molto importante. C’era grande attesa per il conduttore per scoprire cosa sarebbe accaduto e, dopo la puntata del reality show, gli è arrivata una comunicazione più che positiva. In tanti sono già rimasti soddisfatti del programma, che mette di fronte delle coppie che dovranno cercare di resistere ai tentatori e alle tentatrici.

Alla fine del percorso dovranno decidere se sia giusto o meno proseguire il loro rapporto amoroso. Temptation Island è tornato in onda dopo che nel 2022 c’era stato lo stop temporaneo, quindi Filippo Bisciglia non lo conduceva da 2 anni. E a quanto pare i giudizi su di lui sono stati quasi tutti incoraggianti, anche se c’è da sottolineare pure una critica nei suoi riguardi giunta dal sito TvBlog, come riferito da Biccy.

Leggi anche: “Devo dirti una cosa”. Temptation Island, colpo di scena: Filippo Bisciglia al villaggio delle fidanzate





Temptation Island, splendida notizia per Filippo Bisciglia

A proposito di quanto detto su Temptation Island e Filippo Bisciglia da TvBlog, questo è il giudizio espresso dal sito: “Una prima puntata inappuntabile se non fosse per il mistero Filippo Bisciglia, il conduttore, anzi narratore, alle prese con la solita pappardella imparata a memoria dal 2014. Si può giudicare la bravura di un conduttore solo da questo? Alquanto difficile.E dire che in questa prima puntata, Bisciglia ha anche azzeccato due domande pertinenti e puntuali, durante i vari falò, ma due domande azzeccate in nove edizioni non sono una media propriamente soddisfacente. I social, però, sono dalla sua parte”.

Ma la bella notizia per Bisciglia è arrivata dagli ascolti televisivi, infatti la concorrenza di Rai1 con le repliche di Blanca si è attestata a 2 milioni e 433mila telespettatori con share del 14,34%. Temptation Island ha vinto la serata con la bellezza di 3 milioni e 558mila persone piazzate su Canale 5 e share pari al 26,14%. Lo share è stato superiore di 6 punti rispetto alla puntata di debutto del 2021, ultima volta in cui il programma è andato in onda.

E Bisciglia ha anche pubblicato un video in auto su Instagram, nel quale ha sottolineato i numeri straordinari e ha ringraziato il pubblico: “Questo è merito vostro, siete stati grandi. Grazieeeee! #temptationisland #canale5 #mediaset”.