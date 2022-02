Sanremo, Sanremo, ma quanto mi costi? L’evento condotto da Amadeus sta avendo un successo strepitoso in termini di ascolto. E, inutile girarci intorno, in questi giorni non si parla d’altro. Ovunque. Come sempre, però, le canzoni, i talenti, le performance, rischiano quasi di restare sullo sfondo. Così, ecco che si parla dei look, delle battute, delle gaffe. Ma anche delle lacrime dei Maneskin che, dopo la vittoria della scorsa edizione, sono tornati come ospiti.

Poi c’è chi si è presentato sul palco dell’Ariston a piedi scalzi, come Achille Lauro. Chi come Malika Ayane ha voluto rendere omaggio alla città dei fiori con orecchini maxi pieni di diamanti. A catturare l’attenzione di tutti nella terza serata di giovedì 3 febbraio è stata però Drusilla Foer, “eleganzissima” come lei stessa ama definirsi. Per lei un ricercato abito blu notte firmato per l’occasione dalla sua sarta di Firenze Rita Milan. Ma, dicevamo, passando al prosaico, quale è il cachet dei cantanti? Andiamo a scoprirlo.

Intanto vi diciamo che non sono previsti premi in denaro per chi vince. Certo è che il ritorno di immagine, di fama, di pubblicità è enorme e quindi già esserci è una ‘vittoria’. In ogni caso al Festival di Sanremo i cantanti ricevono un rimborso piuttosto consistente. Anche perché consistenti sono le spese che gli stessi devono affrontare in queste settimane ‘di fuoco’. Dagospia ha rivelato di quale cifra stiamo parlando.





A curare gli interessi dei cantanti sono le case discografiche. Ebbene ognuna di loro riceve 48mila euro per ogni artista ammesso nella kermesse musicale italiana per eccellenza. I giovani talenti delle Nuove proposte, in gara fino all’anno scorso, ricevevano all’incirca la metà. Oltre ai cantanti, comunque, il Festival di Sanremo si regge anche su altro, come detto e come tutti sanno. I conduttori e i super ospiti, ad esempio, quanto guadagnano?

Il padrone di casa Amadeus ha un contratto sui 500/600mila euro. Poi ci sono le ‘guest-star’ come Laura Pausini che per la sua performance di mercoledì sera ha ricevuto euri 50mila, stessa cifra, a quanto pare, anche per Fiorello. Il cachet dei Maneskin, invece, ammonterebbe a 80mila euro. Infine le conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli hanno intascato 25mila euro. Niente male, no?