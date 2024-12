Un rientro improvviso in casa ha lasciato senza parole i concorrenti del Grande Fratello. Lunedì è stato il tempo di tre nuovi ingressi: le ex vippone Stefania Orlando ed Eva Grimaldi e il rugbista Maxime. I tre hanno già portato nuove dinamiche in casa e ovviamente il pubblico ha apprezzato l’ingresso di due grandi personaggi come l’attrice e la showgirl.

Anche Maxime si è è già ritagliato una buona parte del cuore dei telespettatori, soprattutto quando con molta nonchalance ha detto: “Lorenzo, tu mi stai sul c***”. Il suo video, infatti, è diventato virale con tantissimi commenti di apprezzamento per il nuovo concorrente.

Grande Fratello, rientra Enzo Paolo Turchi

Mentre i concorrenti si trovavano in totale relax in casa, il Grande Fratello ha freezato tutti per la grande sorpresa della giornata: l’ingresso in casa di un amatissimo ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello.

Nella casa del Grande Fratello ha fatto il suo rientro Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, coreografo e appunto concorrente di questa edizione. Tornato sotto le luci della ribalta per la partecipazione al reality di Alfonso Signorini, l’avventura del marito di Carmen Russo si è in realtà chiusa prima del tempo per l’abbandono volontario di Enzo Paolo, desideroso di tornare da sua figlia Maria.

Decisione della quale ha ammesso però di essersi poi pentito. Sicuramente mi sono pentito di aver abbandonato il gioco, però, il fisico non mi reggeva più, è stato veramente un sforzo incredibile”, aveva detto. Oggi Enzo Paolo è tornato in casa entrando in casa con uno stereo e lasciando di stucco i suoi ex coinquilini.