L’ultima puntata settimanale di Mattino 4 si è conclusa con una discussione accesa su un tema di grande attualità: la pericolosità di alcuni cani e la necessità di una regolamentazione più severa. Dopo gli ultimi casi di cronaca, Federica Panicucci ha introdotto l’argomento citando un tragico episodio avvenuto nel casertano, dove un uomo è stato trovato senza vita in casa, forse a seguito di un’aggressione da parte del suo cane.

Nel corso della trasmissione, la conduttrice ha poi informato il pubblico di una proposta di legge attualmente in discussione, pensata per gestire con maggiore rigore la questione dei cani potenzialmente pericolosi. Sullo schermo dietro di lei è apparso l’inviato del programma, in collegamento con due ospiti. Tutto sembrava procedere normalmente finché Roberto Poletti non ha fatto una segnalazione inaspettata, che ha colto di sorpresa il pubblico e i colleghi in studio.

Mattino 4, grande paura per Roberto Poletti: “C’è una donna in gabbia”

Osservando attentamente le immagini trasmesse in diretta, il giornalista ha notato qualcosa di insolito e ha chiesto spiegazioni: “Scusa, ma cosa ci fa quella donna in gabbia a sinistra di Torti? Torti, ma c’è una signora dentro la gabbia?”. La sua domanda ha generato un momento di confusione, spingendo la regia a passare immediatamente la parola all’inviato per chiarire la situazione.

Il giornalista sul posto, seguendo la richiesta di Poletti, ha fatto spostare la telecamera per inquadrare meglio la scena. A quel punto è stato possibile vedere chiaramente la donna all’interno della gabbia, intenta a dar da mangiare a un cane. L’equivoco è stato subito chiarito, ma non prima che Poletti ammettesse di essersi spaventato: “Ah è una signora lì con il cane… Scusami, mi ero spaventato… Ho visto una signora dentro la gabbia, e invece era con il cane…”.

Dopo il momento di tensione, il conduttore ha riso della situazione e ha colto l’occasione per ironizzare, chiedendo scusa in diretta a Federica Panicucci per aver lanciato un allarme ingiustificato: “Chiedo scusa a Federica…” Ha poi aggiunto che la sua reazione era dettata dalla preoccupazione generale legata ai numerosi episodi di cronaca recente: “Mi preoccupava notevolmente la situazione perché sai… Se ne sentono talmente tante…”.

Dopo questa parentesi surreale, Panicucci ha ripreso il filo della trasmissione, riportando l’attenzione sulla proposta di legge relativa ai cani aggressivi. L’argomento è stato approfondito con gli ospiti in studio e in collegamento, fino alla fine della puntata, sottolineando quanto sia diventato urgente affrontare il problema per evitare ulteriori episodi di violenza canina.