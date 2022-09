Una coppia di Temptation Island aspetta il primo figlio, un’altra si dice addio: Federico e Floriana si sono lasciati. I due hanno partecipato all’ultima edizione del docu reality estivo di Canale 5 e già al falò di confronto avevano deciso di interrompere la loro relazione. Poi però le cose sono cambiate e lui era riuscito a riconquistarla.

Da quel momento in poi si sono un po’ perse le tracce di Federico e Floriana, fino a oggi quando lei ha comunicato ai fan i Instagram della rottura. I follower si erano già accorti che qualcosa non andava. “Mi dispiace dovervi dire che io e Federico non stiamo più insieme già da un po’”, ha esordito.





Federico Floriana di Temptation Island 2021, è addio

“I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme – ha continuato Floriana sulla rottura con Federico – Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodi di crisi, ma per superare questi periodi c’è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti, un rapporto può andare avanti solo se a mantenerlo unito si è in due”.

“Non ho nessun rimpianto, ho condiviso quattro anni della mia vita insieme a lui, nel bene e nel male, sono quattro anni vissuti al 100% insieme ad una persona che ho amato davvero tanto che mi ha amata davvero tanto. Ci ho provato con tutta m stessa a salvare questa storia, non sono una persona che si arrende facilmente, sono una persona che combatte sempre, soprattutto per amore e soprattutto se in quell’amore ci crede davvero”, ha detto l’ex protagonista di Temptation Island.

Nel suo lungo messaggio Floriana di Temptation Island ha detto che ha oggi non ha alcun rimpianto e che porterà sempre Federico nel cuore: “Mi dispiace davvero tanto che sia finita in questo modo tra me e lui, vivevamo insieme, avevamo tanti progetti insieme, eravamo già una famiglia io, lui e la piccola Chloe. Ma ogni tanto bisogna tornare lucidi, ragionare con la testa e non con il cuore, mettere un punto quando serve e lasciarsi dietro le spalle tutto quello che non può andare bene per la nostra vita”.

