Temptation Island non è andato in onda questa estate ma i ‘vecchi’ protagonisti continuano a far parlare di loro. E ora arriva una lieta notizia, se confermata: Alberto e Speranza aspettano il primo figlio insieme. Ricordate? La coppia è stata spesso al centro del gossip per gli infiniti tira e molla.

Ma ora pare che finalmente sia tornato il sereno su questa coppia, al punto da creare una famiglia insieme. In breve, Alberto e Speranza erano usciti separati dal docu-reality di Canale 5 a causa del comportamento poco corretto di lui. Lasciati, quindi, al falò di confronto finale di Temptation Island 2020.





Alberto Speranza Temptation Island “aspettano il primo figlio”

Nel tempo Alberto aveva poi cercato di riconquistare Speranza anche una proposta di matrimonio inaspettata. E lei aveva scelto di dare un’altra opportunità a questa relazione. Relazione che è poi tornata nuovamente al punto di partenza, con un altro addio a gennaio scorso.

Ma a giugno scorso Alberto ha annunciato il ritorno con Speranza e ora, settembre, l’indiscrezione sulla gravidanza dell’ex Temptation. A lanciarla è Deianira Marzano. L’esperta di gossip e influencer ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente con tanto di foto: “Ciao ho incontrato Speranza e Alberto. Speranza è incinta”.

Lo scatto che accompagna lo scoop segnalato da Deianira Marzano immortalerebbe Speranza con un pancino in evidenza. Già nei giorni scorsi la voce era iniziata a girare, quando qualcuno si era chiesto se fosse in dolce attesa e ora arriva questa indiscrezione. Che, va sottolineato, non ha però ancora ricevuto conferme (o smentite) da parte dei diretti interessati.

“È arrivato il momento di dirlo”. Alberto e Speranza di Temptation Island, colpo di scena clamoroso