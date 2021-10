Manca poco alla prima di Ballando con le stelle e i protagonisti, tra cui Federico Fashion Style, scaldano i motori. L’esordio è previsto per sabato 16 ottobre. Tante le novità quest’anno e un parterre totalmente rinnovato. Il primo nome ad essere stato ufficializzato è stato quello di Albano Carrisi. Il cantante sarà uno dei protagonisti in gara. Al suo fianco ci saranno anche altri quattro cantanti. Stiamo parlando di Arisa, che non sarà più insegnante ad Amici e sbarca quindi sulla Rai. Poi ci saranno Mietta, l’83enne Remo Remigi e Morgan, dal quale come al solito ci si aspetta un po’ di ‘pepe’ e stravaganza.



Oltre a loro ci sarà anche l’ex pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Andrea Iannone. A “Ballando con le Stelle” edizione 2021 vedremo pure l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante e l’attrice Valeria Fabrizi. Spazio poi alla showgirl Sabrina Salerno, al fisico Valerio Rossi Albertini e al rugbista Alvise Rigo. Infine saranno concorrenti anche il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style e la figlia dell’ex calciatore Paul Gascoigne Bianca.

Federico Fashion Style candidato alla vittoria finale?



Proprio Federico Fashion Style ha già iniziato a buttare benzina sul fuoco. Si è presentato alle prove del talent di Milly Carlucci, con indosso la tuta con la sua immagine stampata sopra. Sul social ironizza: “Io e lui corriamo verso Ballando con le stelle”. “Sarò pazzesco”, ha promesso alla conduttrice dello show e ai suoi fan sul social. Scenderà in pista con una veterana della trasmissione, Anastasia Kuzmina.







Uno stile, quello di Federico Fashion Style che assicura avrà outfit pazzeschi, che non è piaciuto a tanti utenti delle rete che lo hanno tacciato di megalomania. Tornando alle novità del programma, oltre al – polemico – addio di Raimondo Todaro, Milly dovrà fare a meno anche di due ‘pezzi da 90’. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Entrambe sono infatti in dolce attesa e dunque impossibilitate a prendere parte alla trasmissione.



Al loro posto ecco il ritorno di Alessandra Tripoli e poi due vecchie conoscenze di Amici, ovvero Nicole Randelli e Vito Coppola. Risolto il problema delle assenze forzate ecco che il settimanale Di Più Tv ha reso noto il cast completo dei concorrenti di “Ballando con le Stelle”. Andiamo a scoprire di chi si tratta.