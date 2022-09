Federica Sciarelli è il volto di Chi l’ha visto da tantissimi anni e il pubblico non vorrebbe mai privarsi della sua presenza. Ora, però, la conduttrice televisiva ha voluto fare una precisazione e ha parlato più nel dettaglio di alcuni retroscena riguardanti proprio la sua esperienza nel programma Rai. C’è stato un momento, che avrebbe potuto rappresentare una svolta, poi le cose sono andate diversamente ma ci ha tenuto a chiarire definitivamente la sua posizione, alla luce dei tanti rumor sul suo addio alla trasmissione.

Per Federica Sciarelli non è tempo solo di Chi l’ha visto. Come vi abbiamo riferito in un precedente articolo, dal 29 agosto è ricominciata la trasmissione Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Federica Sciarelli, come spiegato da UltimeNotizieFlash, fa incontri e interviste con i pazienti più piccoli, nonché con i medici e i parenti dei pazienti. Ci si sofferma sul percorso che ha poi portato verso la sconfitta della malattia. La quinta stagione si soffermerà stavolta sul conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina.





Federica Sciarelli torna a Chi l’ha visto dal 14 settembre

Sono state innumerevoli le indiscrezioni circolate sul conto di Federica Sciarelli, che ogni anno finisce sulle pagine di gossip per il suo presunto addio a Chi l’ha visto. Per questo motivo ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo e qui è stata molto chiara nelle sue affermazioni. Anche nell’estate che ci sta per salutare definitivamente ci sono state delle voci, che facevano ipotizzare la mancata presenza della presentatrice in studio. E ora lei ha rotto il silenzio, rivelando tutti i particolari del caso.

A Nuovo Federica Sciarelli ha dichiarato: “Ormai è un tormentone che, devo dire, mi porta benissimo. Di solito nessuno vuole lasciare la sua poltrona, ma io da buona giornalista, avendo un animo curioso, tempo fa avevo chiesto di cambiare. Chi l’ha visto è un programma duro e credevo che fosse giusto anche dare spazio ad altri colleghi, ma continuano a chiedermi di restare, cosa che ho fatto con grande piacere”. E poi il volto della trasmissione ha ammesso di essere molto felice di ritornare a lavorare.

Infine, la Sciarelli ha esclamato: “D’altronde è un fiore all’occhiello della rete e mi permette di fare servizio pubblico”. E quindi nessun rischio nemmeno per questa stagione, visto che la conduttrice Rai sarà saldamente alla guida di Chi l’ha visto a partire dal 14 settembre. L’inizio del programma è previsto precisamente per le ore 21.20 e sarà trasmesso sempre su Rai 3 nonché su Rai Play.

“Finalmente è deciso”. Federica Sciarelli, la notizia più bella è ufficiale: pubblico soddisfatto